Návrh měl jít přímo do koše, říká advokát Nespala. Boj o Zemanovu svéprávnost vyšel Hrad na 320 tisíc

320 840 korun. Tolik si advokátní kancelář Marka Nespaly, která zastupovala Pražský hrad za doby prezidentování Miloše Zemana, vyúčtovala na fakturách s označením § 35 ZZŘS. Šlo o zhruba roční právní „bitvu" o Zemanovu svéprávnost, která vedla přes čtyři soudy a jmenování Zemanovy právní opatrovnice. Nakonec Nespala uspěl a soud řízení zastavil. Praha 5:00 8. srpna 2023

„Šlo o návrhy šikanózní a měly jít přímo do koše,“ komentoval Nespala dvě podání, která v říjnu 2021 dorazila na Obvodní soud pro Prahu 5.

Dva občané se návrhy domáhali omezení svéprávnosti tehdejšího prezidenta Miloše Zemana dle paragrafu 35 Zákona o zvláštních řízeních soudních. Odkazovali se na články doktorky Džamily Stehlíkové, která v médiích zpochybňovala Zemanovo zdraví.

Návrhům chyběly některé základní náležitosti. První z nich nebyl podepsaný, druhý nebyl podložený lékařskou zprávou. Podle Nespaly se jimi soud neměl zabývat. Jenže zabýval. Po ping-pongu mezi dalšími soudy dokonce Zemanovi ustanovil opatrovnici.

Připomeňme, že oba návrhy měl soud na stole v době, kdy byl Zeman hospitalizovaný v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Tam byl převezen v neděli 10. října, novináři ho přitom zaznamenali v bezvládném stavu, kdy mu jeho ochranka musela podpírat hlavu. Jeho kancléř Vratislav Mynář to vysvětloval tak, že prezident pouze usnul.

Až po Nespalově odvolání Obvodní soud pro Prahu 5 v říjnu, potažmo listopadu 2022 ustanoveného opatrovníka zrušil.

Fakturace Hradu

Z Nespalových faktur pro Kancelář prezidenta republiky, které má iROZHLAS.cz k dispozici, vyplývá, že advokát spor řešil více jak rok – mezi říjnem 2021 a listopadem 2022. Vše vyšlo dohromady na více než 320 tisíc korun.

Na některých fakturách jsou v přílohách uvedeny popisy práce, která zjevně nesouvisela pouze a jen se sporem o nesvéprávnost. Například na dokladu za červen 2022 si advokátní kancelář vyfakturovala přes 40 tisíc mimo jiné za „přípravu stížnosti k ÚOOÚ“.

Jak už iROZHLAS.cz popsal dříve. Zeman si u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) stěžuje, jak střešovická Ústřední vojenská nemocnice nakládala s jeho citlivými osobními údaji.

„Ty případy byly na začátku propojené,“ připustil Nespala. Ten musel jako Zemanův advokát od jeho hospitalizace na podzim 2021 řešit vedle stížnosti na ÚOOÚ podnět na sabotáž nebo trestní oznámení mířící na některé lékaře včetně uznávaného chirurga Pavla Pafka.

Cesta k Zemanově svéprávnosti

Dva návrhy dorazily na Obvodní soud pro Prahu 5 v říjnu 2021. Soud poté vyzval Ivanu Zemanovou o informaci, kde se Zeman zdržuje a na základě toho a z důvodu místní příslušnosti předal případ Okresnímu soudu v Kladně.

Jenže ten se jím nezabýval. „Zdejší soud pouze vyslovil nesouhlas s přenesením místní příslušnosti ve věci,“ sdělila zástupkyně soudu.

Pak dostal návrhy na stůl Krajský soud v Praze. Tady se případ zdržel, soudcům se nelíbila Nespalova plná moc. „Dal jsem obecnou rezervní plnou moc. A to bylo způsobeno tím, že pan prezident ležel v nemocnici a já k němu nemohl. Kdyby byl ve vězení, tak se k němu dostanu mnohem snáze,“ vysvětlil.

Krajský soud v Praze poté rozhodl, že má oba návrhy řešit pražský soud. Svým pokynem také zavázal prvoinstanční soud k tomu, aby Zemanovi stanovil opatrovníka. K tomu došlo v březnu 2022 a jako prezidentovu opatrovnici určil soud v obou řízeních pražskou advokátku Marcelu Kolibovou, jak už dříve napsal iDnes.cz.

Nespala se pak proti stanovení opatrovnice odvolal u Městského soudu v Praze a ten mu dal za pravdu. Případ se pak ale ještě jednou vrátil na Prahu 5. „Na to konto Městský soud v Praze k našemu odvolání rozhodl tak, že jmenování opatrovníka zrušil a vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 5 s tím, že má ve věci meritorně rozhodnout,“ popsal Nespala.

V případě prvního návrhu pak soud řízení zastavil 26. října, u druhého k tomu došlo 18. listopadu. Tedy v obou případech po více než roce. „Přitom to bylo na to hodit to do koše,“ zopakoval Nespala.