Zeman: utrpení je hodno soucitu, ale vyznamenání se má udělovat za zásluhy o republiku

Prezident ve čtvrtek večer okomentoval ocenění Petra Becka, bývalého osvětimského vězně, který obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka minulý týden. Připomněl přitom Jiřího Bradyho - přeživšího z Osvětimi, kterého loni vyznamenat odmítl.

„Z Osvětimi (Petr Beck) uprchl v 17 letech, vzal do ruky zbraň a v řadách sovětských vojáků bojoval za svobodu své země. Uvědomil jsem si, že je to jakýsi protipól proti panu Bradymu. Pan Brady bezesporu trpěl a utrpení si vyžaduje soucit. Utrpení je hodno lítosti a soucitu, ale vyznamenání se má udělovat za zásluhy o Českou republiku. V tomto případě za účast v boji, jako to dostali i mnozí jiní,“ řekl Zeman.

'V Belgii se vláda sestavovala dva roky'

Na TV Barrandov se prezident vyjádřil i k právě probíhajícím povolebním jednáním, ta podle něj mohou trvat „v intervalu měsíců.“

„V Belgii se vláda sestavovala dva roky a během těch dvou let belgická ekonomika prosperovala. Což dokazuje, že je někdy užitečnější vládu nemít, než ji mít,“ dodal Zeman s tím, že ačkoliv jde o bonmot, může být ponaučením.