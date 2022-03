‚Je důležité vzpomenout lidu Ukrajiny.‘ Přečtěte si, co řekl prezident Zeman při předávání vyznamenání

Prezident Miloš Zeman v pondělí ve Vladislavském sále na Pražském hradě udělil státní vyznamenání výrazným osobnostem České republiky. V průběhu projevu oznámil, že se rozhodl nejvyšším českým oceněním, Řádem Bílého lva, ocenit i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Celý projev si můžete přečíst či poslechnout zde. Praha 21:41 7. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman během předávání státních vyznamenání | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Vážený prezidente Klausi, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové,

jsem rád, že se tu dnes opět setkáváme při příležitosti udělení státních vyznamenání výrazným osobnostem naší společnosti. V minulých dvou letech to bylo obtížné vzhledem k mé nemoci i vzhledem k pandemii covidu. O to důležitější je uvědomit si, v jaké době, v jakých dnech setkáváme.

Projev Miloše Zemana při předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále

Nedaleko od našich hranic zuří válka. Válka vyvolaná ruskou agresi vůči Ukrajině. Myslím si, že je důležité právě při této příležitosti vzpomenout lidu Ukrajiny. Proto dnes byla na hradním nádvoří vyvěšena ukrajinská vlajka. Proto poprvé zazněla ukrajinská hymna.

A proto jsme vás poprosili v pozvánce na toto naše setkání, abyste finančně, například prostřednictvím katolické charity přispěli na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Jedna z našich poslankyň vystoupila s návrhem, abych udělil nejvyšší české vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. A já jsem se rozhodl tomuto návrhu vyhovět.

Je tomu tak proto, že ukrajinský prezident projevil odvahu, statečnost, a třebaže mu Spojené státy nabízely evakuaci, zůstal v hlavním městě země, odkud řídí její obranu.

Tím už přecházím k tématu, které nás vždy spojovalo v minulých letech, k tématu ocenění výrazných osobností, nejen - i když převážně - české společnosti. A jsem si vědom toho, že těchto osobností je daleko více, než můžeme při této příležitosti ve Vladislavském sále ocenit. Rád přijímám návrhy obou komor našeho Parlamentu, ale se stejnou pozorností přijímám i návrhy naší veřejnosti, a každý rok je těchto návrhů minimálně několik set.

Vždy lituji, že z prostorových důvodů nelze vyhovět všem, i když by si to všichni nesporně zasloužili.

Nechci, aby desítky dnes vyznamenaných slyšely svůj životopis, protože ho samy dobře znají. Ale přesto mi dovolte říci alespoň několik poznámek. Mezi vyznamenanými je rovněž člověk, který prokázal svoji odvahu. A když začnu vzdálenější minulosti, připomenu rok 1938, rok mnichovské dohody, kdy člen britské vlády jako jediný ministr britské vlády protestoval proti mnichovské dohodě.

I to tehdy chtělo jistou dávku odvahy, ale daleko výraznější odvaha, která s sebou nesla riziko života, se projevovala v době druhé světové války. Bohužel už těm, kteří dnes obdrží Řád Bílého lva, nemůžeme vyjádřit svoji úctu osobně, protože nejsou mezi námi. Připomeňme si tedy alespoň, že bojovali proti německému nacismu jak na západní, tak východní frontě. To oběma patří náš dík a náš obdiv a naše úcta.

Mezi vyznamenanými je i účastník Pražského povstání, které se dožívá požehnaného věku 90 let.

Mezi vyznamenanými je i řada těch, kteří slaví 80. narozeniny a dovolte mi, abych jim ze srdce blahopřál. A zvláštní úcta patří paní profesorce Veselé, která je dnes mezi námi rovněž přítomna a která se blíží obdivuhodnému věku 100 let. Bohužel nevzpomínám jen těch, jejichž život skončil úspěchem, ale i těch, kteří na svoji statečnost doplatili.

A vedle hrdinů druhé světové války je to například generál Heliodor Píka, který byl popraven v roce 1949, řada dalších osobností, které byly diskriminovány a pronásledovány komunistickým režimem. Vstoupíme-li do radostnějších, tedy do dob dnešních - jsem rád, že mohu udělit nejvyšší vyznamenání skvělé herečce, skvělému zpěvákovi, vynikajícímu podnikateli nebo například epidemiologovi, který zvládl první vlnu pandemie covidu a řadě dalším.

Chtěl bych říci, že život těchto lidí a jejich životní příběhy byly naplněny beze zbytku. Jak říká bible, byl naplněn měrou vrchovatou a našlapanou. Chtěl bych jim za to poděkovat a vyjádřit, a věřím, že jménem všech přítomných, hlubokou úctu nad tím, co dokázali.

Musím se zmínit ještě o jedné věci, na kterou mimo jiné upozornil Karel Kryl. A nebude to věc příjemná. Karel Kryl kdysi označil Česko jako zemi závisti a existuje řada příkladů, které bohužel toto označení potvrzují.

Nevyšel jsem například z úžasu, když jsem se v Lidových novinách dozvěděl od dvou poněkud zapšklých novinářů, jak zpochybňují vyznamenání Jiřiny Bohdalové nebo Karla Gotta, ale uvědomil jsem si, že tito závistiví kritici jsou v podstatě nešťastní lidé, neboť sami v životě málo dokázali. A jak upozornil jeden náš psycholog, svojí závistivou kritikou se svým způsobem mstí za svoji bezvýznamnost.

Mezi vyznamenanými je i dětský psycholog, který byl nedávno ostrakizován za svůj výrok, že Greta Thunbergová je sociopatické dítě. Domníval jsem se, že 30 let po revoluci nebude nikdo ostrakizován za svůj názor. Proto se i já domnívám, že Greta Thunbergová je sociopatické lidské dítě.

Ale co je důležitější: jak se k těmto nešťastným kritikům chovat? Vy, kteří dnes přebíráte státní vyznamenání, jistě budete vystaveni této kritice a možná, že vás bude i bolet. Dovolte mi, abych vám dal jednu radu: ignorujte je. Nepouštějte s nimi do polemiky, protože jak říkal můj přítel a bývalý ministr kultury Pavel Dostál: s domovnicí se nediskutuje.

Dámy a pánové, domnívám se, že nyní můžeme přistoupit k ocenění jednotlivých vyznamenaných. Nechci vás trápit tím, že bych dlouhým projevem popisoval jejich životy, ale dovolte mi na závěr svého vystoupení zmínit něco, co jako jakési paradigma zastřešuje tento pohled.

Britský historik Arnold Toynbee chápal dějiny jako životní příběhy výrazných osobností. Dovoluji si poznamenat, že tyto příběhy mohly být i negativní, pokud to byly příběhy zločinců. A my jsme uplynulých 40 let byli vystaveni jiné filozofii dějin, filozofii, která chápala dějiny jako jakési anonymní, odosobněné zákonitosti, které byly dokonce přirovnávány k zákonitostem přírodním.

Jsem rád, že toto doba skončila a že dějinám můžeme opět vdechnout jejich život a jejich personifikace. A není náhodou, že pro ocenění tohoto roku jsme zvolili den narození Tomáše Garrigue Masaryka. Troufám si poněkud kacířsky říci, že bez činnosti tohoto člověka, bezesporu nejvýraznější politické osobnosti našich moderních dějin, by zde možná nebylo samostatné Československo, a totéž samozřejmě platí i o dalších tvůrčích naší nezávislosti. Vzdejme tedy jim naši úctu a obdiv.

Dámy a pánové, přeji vám vše dobré a doufám, že již v klidnější době se opět setkáme 28. října tohoto roku. Děkuji vám za vaši pozornost.