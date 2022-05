Zeman nepovolil 11 Čechům vstup do ukrajinských ozbrojených sil. Nedoporučilo to ministerstvo obrany

Prezident Miloš Zeman v úterý nevyhověl 11 žádostem českých občanů o souhlas se vstupem do ukrajinských ozbrojených sil. Nedoporučilo to ministerstvo obrany. Na twitteru to v úterý oznámil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Dříve Zeman vstup odsouhlasil 103 Čechům.

