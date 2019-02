Ústavní žaloba na prezidenta Zemana. Jak bude hlasovat váš senátor?

Pouze devět senátorů chce nebo zvažuje hlasovat pro podání ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení Ústavy. Vyplynulo to z ankety Radiožurnálu. Sedmnáct členů horní komory by pro ni naopak nehlasovalo. A polovina všech senátorů nemá jasno. Rozhodnout se chtějí až podle znění návrhu, který připravuje Klub pro liberální demokracii. Impulzem pro sepsání žaloby bylo údajné ovlivňování soudců ze strany Hradu.

Ochrana Ústavy, potřeba nemlčet, ale také hloupost nebo snaha se zviditelnit. Všechny tyto výrazy senátoři uvádějí v souvislosti s možnou ústavní žalobou na prezidenta. Nejčastěji od nich ale zaznívá, že nejdřív potřebují vidět samotný návrh.

To je i případ předsedy ústavně právního výboru Senátu Miroslava Antla za ČSSD: „Já jsem právník a potřebuju přečíst to, co je kladeno za vinu. Sám jsem napsal stovky obžalob, a kdybych vycházel jenom z toho, že se mi někdo nelíbí, tak jsem jich napsal tisíce. Měli bychom se tím opravdu důkladně zabývat, fakt rozum, a nejen nenávist, anebo naopak láska k prezidentovi,“ řekl Antl.

Další senátoři rovnou říkají, že návrh je zbytečný a hlasovat pro něj nebudou. Například zákonodárce ODS Tomáš Jirsa: „Já to považuju za blbost a nechci kolegům sahat do svědomí, ale i za populismus. Sami vědí, že to přes Poslaneckou sněmovnu neprojde a bude z toho jenom takový mediální humbuk, ale i mezinárodní ostuda.“

Někteří členové horní komory naopak tvrdí, že žalobou je potřeba upozornit na chování prezidenta Miloše Zemana. A to i přesto, že návrh nejspíš nemá šanci na úspěch, říká šéf poslanců KDU-ČSL a nezávislých Petr Šilar: „Poslední kapička byla teď druhé nejmenování profesorů. Přetekla trpělivost a je potřeba se ozvat. Byli jsme taky do Senátu zvoleni jako ochránci Ústavy, takže si myslím, že bychom to měli dodržovat.“

Na dotaz Radiožurnálu odpovědělo téměř 70 senátorů a senátorek z aktuálního počtu osmdesáti členů horní komory. (Zuzana Baudyšová rezignovala, proto je nyní senátorů o jednoho méně).

Ústavní žalobu na prezidenta připravuje senátorský Klub pro liberální demokracii. Řešit by měla údajné zasahování prezidenta do nezávislosti justice, zpochybňování tajných služeb nebo třeba prezidentovy výroky v kauze Novičok. Předseda klubu Václav Láska chce návrh žaloby senátorům představit zhruba za měsíc. Aby se o něm hlasovalo na plénu, musel by ale nejdřív sehnat alespoň 27 podpisů senátorů.

Hrad: Jen nenávistný pokus o zviditelnění

„My zcela předběžně máme přislíbených nějakých 18 podpisů. To znamená, že té hranici jsme relativně blízko. Nemyslím si, že by měl být velký problém ty podpisy sehnat,“ říká Láska.

Žalobu Senát podá, pokud pro ni hlasují tři pětiny přítomných senátorů. To ale není jediná podmínka, jak připomíná mluvčí horní komory Eva Davidová: „Od roku 2013 pak Senát k podání ústavní žaloby vždy potřebuje získat také souhlas Poslanecké sněmovny a k tomu je potřeba třípětinová většina všech poslaneckých hlasů.“

Tedy minimálně 120 hlasů. A to je vzhledem k současnému rozložení sil ve sněmovně velmi nepravděpodobné. Předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS očekává, že se dostatek hlasů nenajde ani mezi senátory.

Hrad už dříve záměr označil za další nenávistný pokus o zviditelnění v médiích. K ústavní žalobě na hlavu státu horní komora přistoupila pouze jednou, a to především kvůli rozsáhlé amnestii, kterou vyhlásil bývalý prezident Václav Klaus. Ústavní soud o ní ale nerozhodl. Řízení zastavil, protože Klausův mandát krátce po podání žaloby vypršel.

Otázka, kterou Radiožurnál položil všem senátorům, zněla: Klub pro liberální demokracii připravuje žalobu na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení Ústavy v souvislosti s kauzou údajného ovlivňování soudců. Hlasoval/a byste pro podání žaloby k Ústavnímu soudu?