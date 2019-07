‚Prezident si z Ústavy nemá dělat podložku pod stůl.‘ Podpoří poslanci žalobu na Zemana?

To jsou jen některé z odpovědí, který server iROZHLAS.cz sesbíral v rozsáhlé anketě mezi poslanci. Všechny reakce si můžete přečíst v následujícím přehledu. Z oslovených 200 zákonodárců jich vyjádření poskytlo celkem 114. Aby žaloba dolní komorou prošla, podpořit by ji musely – podobně jako v Senátu – tři pětiny všech poslanců, tedy celkem 120 zákonodárců.

„Pokud si je pan prezident jistý, že k vybočení nedošlo, měl by sám váhající poslance vyzvat, aby pro vyslovení souhlasu zvedli ruku. Když se žádného protiústavního jednání nedopustil, nemá se přece čeho bát,“ doplnila Kovářová.

Podobný pohled mají i další opoziční poslanci. Například Věra Kovářová z hnutí Starostové a nezávislí (STAN) uvedla, že návrh žaloby rovněž podpoří. „Jeví se mi jako dostatečně odůvodněný a zralý,“ napsala v SMS zprávě s tím, že by měl iniciativu podpořit i sám prezident Miloš Zeman.

Do sněmovny putuje ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana. Dokument o pětačtyřiceti stránkách ve středu schválil Senát. Server iROZHLAS.cz proto oslovil všech 200 poslanců, tedy včetně vládních klubů, premiéra a některých ministrů, a ptal se, jestli návrh podpoří. Pokud by žaloba prošla, posoudí ji Ústavní soud. Odpovědi zákonodárců přinášíme v rozsáhlé anketě.

Piráti si zatím nechávají čas na rozmyšlenou. Poradit se a prostudovat celý materiál chtějí nejdříve na jednání klubu. „Ústavní kroky prezidenta Zemana jsou často na hraně či za hranou Ústavy. Proto je nutné to brát vážně,“ vysvětlil šéf pirátských zákonodárců Jakub Michálek. Zároveň však dodal, že by se podle něj měly řešit spíš reálné problémy, než „torpédovat“ Ústavní soud a vyvolávat politické krize.

Na jednání poslaneckého klubu zatím čeká také ODS. Podle předsedy Petra Fialy je ale už nyní téměř jasné, že jeho strana dá ve sněmovně žalobě zelenou. „Velmi pravděpodobně návrh ústavní žaloby podpořím. O dalším postupu se poradíme na jednání poslaneckého klubu,“ popsal.

Ruku pro zvedne také TOP 09. „Je to pro republiku opravdu nebezpečný stav, když nejsou jasné meze pravomoci prezidenta. To, jak koná, jasně překračuje Ústavu. Očividně v jiných zemích toto není nutné, ale u nás je třeba to jasně objasnit,“ uvedl Karel Schwarzenberg.

Láska jako antiZeman

Klíčové ovšem budou hlasy vládních poslanců, tedy hnutí ANO a ČSSD. Podle šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka není žaloba na prezidenta na pořadu dne. „Až to bude na stole, tak to budeme řešit,“ napsal pro iROZHLAS.cz v SMS zprávě. Sám Faltýnek ale ruku pro nezvedne. „Já to rozhodně nepodpořím a předpokládám, že ani náš klub,“ doplnil.

A stejně mluví i někteří další poslanci ANO. „Žalobu nepokládám za řádně opodstatněnou,“ reagoval třeba nový člen dolní komory Ondřej Babka, který nahradil Radku Maxovou, zvolenou v květnu do europarlamentu. Jeho kolegyně Barbora Kořanová v iniciativě zas vidí snahu o zviditelnění senátora Václava Lásky (SEN 21), kterému příští rok končí mandát.

„Jistě si uvědomuje, že jako ‚antiZeman‘ má v Praze šance vyšší,“ uvedla Kořanová. Část ze zákonodárců ANO je ale zatím na vážkách. Například Věra Adámková se chce s celým materiálem nejdříve seznámit a až pak se rozhodne. Kdo naopak o podpoře uvažuje, je Rostislav Vyzula. Rozmyslí se podle svých slov až po dovolené.

Velkou podporu autoři žaloby nenajdou zřejmě ani mezi sociálními demokraty. Z oslovených poslanců vládní strany – kteří na dotazy serveru iROZHLAS.cz reagovali – by ruku pro zvedla pouze Alena Gajdůšková. „Pokud jde o nekonání ve věci výměny ministra, tak samozřejmě ten krok je odpovídající a ztotožňuji se s ním,“ řekla.

Senátor Václav Láska (SEN21), který je iniciátorem ústavní žaloby na prezidenta

Třeba Jan Birke, Jaroslav Foldyna či Petr Dolínek naopak uvedli, že senátní iniciativu nepodpoří. „Prezident musí mít jasné mantinely od Ústavního soudu, aby věděl, že má ihned konat, když mu premiér předloží návrh na změnu ve vládě. Tato široká žaloba není něco, co jsem ale schopný v tuto chvíli schválit,“ vysvětlil Dolínek.

Dolínek tak narážel na to, že žaloba vedle odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) obsahuje i další možné prohřešky prezidenta, které se týkají minulého volebního období. A to je důvod, proč návrh podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka v drtivé většině v horní komoře nepodpořili senátoři sociální demokracie. Řekl to ve čtvrtek po jednání grémia.

KSČM: Je to paskvil

Odmítavý postoj mají zatím také komunisté, kteří menšinovou vládu tolerují. Šéf strany Vojtěch Filip dokonce návrh skupiny senátorů označil za „právní paskvil.“ Předseda klubu Pavel Kováčik je pak přesvědčený, že prezident Ústavu neporušuje. „To, že mu jeho rozhodnutí trvá déle, že je uvážlivější ve svých rozhodnutích, to mu slouží spíš ke cti,“ reagoval.

Žaloba má 8 bodů Návrh žaloby je založen na tom, že Zeman svými skutky Ústavu porušuje. Vytýká se mu osm případů – od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální zahraniční politikou Česka. Podnětem k žalobě bylo údajné ovlivňování justice prezidentem a zaměstnanci Hradu. Nejnověji k případům přibylo Zemanovo otálení s odvoláním Staňka a jmenováním Michala Šmardy (ČSSD). Smyslem žaloby bylo podle iniciátorů návrhu především vymezit prezidentovi mantinely výkonu jeho úřadu. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost a odmítl, že by jeho kroky byly v rozporu s Ústavou.

Ostřejší rétoriku zvolil také poslanec SPD a předseda výboru pro bezpečnost Radek Koten. Kritizuje ale především ČSSD. „Nedokážu si představit, že by v parlamentních prázdninách pan prezident konal ještě rychleji. A dokonce odjel z dovolené, kterou měl plánovanou na Vysočině,“ zdůvodnil, proč žalobu nepodpoří. Podle něj si sociální demokraté v čele s Janem Hamáčkem „statečně kopou svůj hrob“.

Server iROZHLAS.cz oslovil také poslance, kteří ve sněmovně nyní vystupují jako takzvaně nezařazení. Jde třeba o Václava Klause mladšího, kterého vyloučila ODS ze svých řad letos v březnu. Krátce na to založil vlastní hnutí s názvem Trikolóra. Vyjádření však odmítl s tím, že je na dovolené.

Jana Nevludová, původně zvolená za SPD, zas řekla, že žalobu nepodpoří: „Návrh rozhodně nepodpořím. Že někteří senátoři neumí ‚rozdýchat‘ jeho druhé vítezství v demokratických volbách, je jejich problém. Pan prezident jedná v rámci Ústavy.“

Ústavní žalobu na prezidenta schválil Senát ve středu na neveřejném zasedání. Hlasovalo pro ni 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Proti bylo 20 senátorů, sedm se hlasování zdrželo.

Kristýna Guryčová, Tereza Čemusová, Michaela Prucková, Jan Cibulka a Lucie Slepičková