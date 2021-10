12 řádků z ÚVN. Zeman nebyl schopen plnit povinnosti už minulý týden, přesto podepsal svolání sněmovny

Článek 66 Ústavy

Zástupci senátorských klubů kvůli vážnému zdravotnímu stavu Miloše Zemana nevidí jinou možnost, než převést prezidentské pravomoci na premiéra a předsedu Poslanecké sněmovny. Článek 66 Ústavy řeší situaci, kdy se země ocitne bez prezidenta, případně prezident není schopen vykonávat úřad a usnesou se na tom obě komory Parlamentu. Část pravomocí hlavy státu si rozdělí premiér a předseda sněmovny. Současné sněmovně včetně jejího předsedy Radka Vondráčka (ANO) vyprší funkční období ve čtvrtek 21. října. Vondráček řekl, že by byl s převedením pravomocí prezidenta opatrný. Měla by to podle něj udělat případně až nová sněmovna, která se poprvé sejde 8. listopadu.