Šéf zahraničního odboru Hradu: Vyznamenáním pro Zelenského se Zeman s Putinem definitivně rozešel

Kdy a jak předá prezident Miloš Zeman státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi? Jak vypadá během války na Ukrajině koordinaci české zahraniční politiky? Jaký je pohled pana prezidenta a jeho okolí na další vztahy Česka s Ruskem? A uvažuje Miloš Zeman, že by se nějak osobně angažoval v jednáních o budoucnosti Ukrajiny? Tomáš Pancíř se ptal Rudolfa Jindráka, ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 18:52 9. března 2022

Rudolf Jindrák, diplomat | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Prezident Miloš Zeman při předávání státních vyznamenání oznámil, že se rozhodl vyznamenat nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem Bílého lva, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Je už jasné, kdy a jak pan prezident panu Zelenskému Řád Bílého lva předá?

Jasné to není. První příležitostí pro předání toho řádu je první následující řádový den, což je 28. října letošního roku.

Je to věc právního výkladu, ale já se domnívám, že ten řád byl udělen, akorát se nestačil vyrobit, respektive pan prezident se tuším rozhodl během víkendu, že toto rozhodnutí učiní. Myslím si, že při tom nejbližším řádovém dni by to bylo reálné, to znamená 28. října.

Možná leckdo, kdo se díval na přenos nebo ho poslouchal v našem vysílání, si říkal, proč nebyl ten řád předán? Proč nebyl na Hradě například ukrajinský velvyslanec, do jehož rukou by ten řád mohl být předán?

Samozřejmě je to možné, ale je to otázka nějakého procesu, kontrasignace premiérem...

Tak ten tam byl.

No, mohl podepsat třeba v nějaké vedlejší místnosti. Ale i fyzické vyrobení toho řádu... Já si myslím, že to je spíš technická věc, že tam šlo o ten akt prostě solidarity s Ukrajinou, který začal v poledne vyvěšením ukrajinské vlajky s ukrajinskou hymnou.

Jen osobní poznámku – já jsem tam stál a měl jsem slzy v očích, protože to skutečně byla dojemná chvíle. Já jsem na Pražském hradě, kromě vlajky Evropské unie, vlastně vlajku jiného státu neviděl. Myslím si, že to bylo velmi symbolické gesto. Chtěl jsem říct, že tam ukrajinský velvyslanec byl, hovořili jsme spolu a byl jsem rád, že tam byl.

Máte už nějaké reakce od pana Zelenského nebo od jeho okolí? Co vyznamenání udělené mu Milošem Zemanem říkal?

Nemáme žádné reakce. Zaznamenal jsem snad jedinou reakci ve veřejném prostoru, to byla reakce jednoho tuším tureckého disidenta, který to jako gesto velmi ocenil.

Ale k tomu vyznamenání je ještě jedna věc, která tady nezazněla a kterou si asi úplně neuvědomujeme. Tím, že prezident Zeman udělil vyznamenání Zelenskému, se vlastně definitivně rozešel s Putinem, protože vlastně vyznamenal jednoho z jeho největších nepřátel, se kterým vlastně vede válku.

Takže si myslím, že i po této stránce je to vymezení se prezidenta vůči osobě Vladimíra Putina velmi silné.

Tak to pan prezident Miloš Zeman bral?

Ano, my jsme se o tom bavili – ne tedy v souvislosti s tím vyznamenáním, ale bavili jsme se právě o Putinovi. Bavili jsme se i o zklamání z prezidenta Putina. On se s ním sešel v minulosti třikrát, pokud se nepletu, na bilaterální schůzce, tak si myslím, že si myslel, podobně jako x dalších státníků, že s tím člověkem je možné se domluvit.

Snaží se Miloš Zeman v těchto dnech nijak osobně angažovat směrem k řešení války na Ukrajině?

My jsme tuto otázku diskutovali také ve vztahu k Číně. My se angažujeme třeba v tom, že se pan prezident zúčastnil, musím říct velmi aktivně, summitu NATO, který probíhal před 14 dny v pátek. Zapojujeme se jako kancelář prezidenta a konzultujeme tyto kroky s vládou právě v otázkách, které se týkají fungování NATO a případně i nějakých evropských aktivit, kterých tedy zatím bohužel na úrovni Evropské unie moc není. Bilaterálně jsme se nezapojili do žádných iniciativ.

Ale chápu dobře, že jste uvažovali, že by třeba Miloš Zeman kontaktoval čínského prezidenta?

Diskutovali jsme o tom, ale říkali jsme si, že nejdřív musí začít ti větší hráči. Což se stalo shodou okolností dnes dopoledne, kdy se prezident (Emmanuel) Macron a kancléř (Olaf) Scholz spojili s čínským prezidentem. Hovořili s ním hodinu, přemlouvali ho, respektive se ho snažili přesvědčit, aby se nějakým způsobem více zapojil do jednání s Vladimirem Vladimirovičem Putinem.

Jak hodnotí Rudolf Jindrák dosavadní působení ministra zahraničí Jana Lipavského, jehož se prezident Zeman zdráhl jmenovat? Poslechněte si celý rozhovor vedený Tomášem Pancířem.