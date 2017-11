Zemana článek ruského webu o 'vděčnosti za rok 1968' rozzlobil. Ohradí se, zní z jeho delegace

Zeman byl o článku informován po příletu do Moskvy z černomořského Soči, kde v úterý jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Zeman podle hradního zdroje využije nynější návštěvy k tomu, aby se při některé příležitosti proti článku na ruském webu ohradil. Není vyloučeno, že to bude středeční setkání s předsedou ruské vlády Dmitrijem Medveděvem v Gorkách u Moskvy.

Za rok 1968 byste měli být vděční, píšou v Rusku. 'Urážlivá dezinterpretace,' reagoval Zaorálek Číst článek

Českou delegaci překvapil fakt, že článek vyšel v době Zemanova pobytu v Moskvě. Navíc v situaci, kdy ruská strana sama opakovaně varuje před překrucováním historických faktů. Zeman v úterý v prohlášení k novinářům po jednání s Putinem označil osoby, které se snaží dějiny falšovat, za "ubožáky".

Proti textu se ostře ohradil i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). „To jsou naprosto neuvěřitelné dezinterpretace a je to téměř urážlivé, protože přece každý ví, že v České republice je pohled na srpen 1968 poměrně jasný, je to prostě něco, co je zpracováno historiky,“ řekl pro Radiožurnál.

Web ruské armádní televize Zvezda, řízené ruským ministerstvem obrany uvedl v článku zveřejněném na úvod oficiální návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana v Rusku, že Československo by mělo být Sovětskému svazu vděčno za rok 1968.

"Vstup vojsk do Československa (v roce 1968) nedovolil Západu uskutečnit státní převrat podle technologie uskutečněné za 'sametových' revolucí a zachoval na více než 20 let život v míru za souhlasu všech národů Varšavské smlouvy," tvrdí autor článku Leonid Maslovskij, kterého provází na ruském internetu pověst publicisty, snažícího se rehabilitovat sovětské zřízení.