Zemanovo poselství odráží priority SPD, tvrdí Okamura. Prezidentův projev se líbil i Babišovi a Filipovi

Letošní vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana rozdělilo politickou scénu. Projev ocenil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i předseda SPD Tomio Okamura, podle něhož odrážel priority jeho hnutí. Šéf komunistů Vojtěch Filip zase vyzdvihl, že Zemanova slova byla ve znamení důvěry ve vlastní síly a schopností "lidí práce". Negativně hodnotili Zemanova slova jeho tradiční kritici. Praha 15:52 26. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Babiš si myslí, že Zemanův projev byl dobrý a povzbudivý. "Projev byl pozitivní, přátelský, konstruktivní. Zopakoval svoje známé ekonomické a politické názory, názory na EU a naši roli v ní. Myslím, že byl povzbudivý, má pravdu, že máme být hrdi a pyšni na naši zemi," uvedl premiér v České televizi.

Předčasné volby nikdy nevypíšu, byl by to výsměch občanům, řekl Zeman ve vánočním poselství Číst článek

„Vánoční poselství prezidenta republiky bylo ve znamení důvěry ve vlastní síly a schopnosti českého národa, lidí práce a výzvy k dalšímu zlepšování situace. Prezident Miloš Zeman také poukázal na některé přetrvávající nedostatky, jako malý podíl veřejných investic či vysoký podíl státní byrokracie, které omezují naše příští možnosti," řekl Filip.

„Projev pana prezidenta se nesl v lehce optimistickém duchu a k mému příjemnému překvapení také v duchu priorit SPD," napsal Okamura. Zmínil valorizaci důchodů o pevnou částku, odmítání uprchlíků nebo Zemanova slova o tom, že politici se dají vyměnit. Co se týče jednání o vládě, SPD je ochotna jednat výměnou za prosazení svých priorit. "Míč je teď na druhé straně," zdůraznil.

Vánoční projev pana prezidenta se nesl v lehce optimistickém duchu a k mému příjemnému překvapení, také v duchu priorit SPD - valorizace důchodů o pevnou stejnou částku, to, že politici mají být vyměnitelní, a postavil se také jasně proti přijímání nezákonných migrantů. pic.twitter.com/71u5SK08WP — Tomio Okamura (@tomio_cz) December 26, 2017

Poslanci ODS Martinovi Kupkovi chyběla v projevu místo "banálních informací" jakákoliv odvážnější vize a výhrady má i k Zemanovým slovům o sestavování vlády. "Poměrně rozsáhlá část toho projevu byla jen škodolibým pošťouchnutím člověka, který přispěl k tomu, že se žádná politická jednání o budoucí vládě nevedla a vést nemusela," řekl Kupka.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil konstatoval, že prezident opět místo hodnot mluvil hlavně o běžném politickém provozu. Chybělo mu tam prohlášení o významu svobody a demokracie pro českou společnost.

"A ani o Vánocích nevydržel nepodpořit Andreje Babiše," poznamenal Pospíšil na Zemanovu adresu. "Souhlasím s prezidentem, že Česká republika potřebuje méně úředníků a více peněz do investic, nejsem si ale jistý, zda taková sdělení patří do vánočního poselství hlavy státu," míní Pospíšil.

Prezident opět místo hodnot mluvil hlavně o běžném politickém provozu. A ani o Vánocích nevydržel nepodpořit A. Babiše. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) December 26, 2017

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek už tradičně na svatého Štěpána projev z Lán nesledoval, protože tou dobou obědvá u tchyně a tchána. Jeho stranický kolega, bývalý ministr kultury Daniel Herman reagoval na twitteru na Zemanova slova o tom, že politiky lze vyměnit, zatímco občany nikoliv.„Vyměňme v lednu Zemana, abychom se už za něj nemuseli stydět," uvedl Herman.

M.Zeman teď řekl velkou pravdu.Nemůžeme vyměnit občany,můžeme vyměnit politiky.Vyměňme v lednu Zemana,abychom se už za něj nemuseli stydět! — Daniel Herman (@DanielDherman) 26. prosince 2017

"Nejsem si úplně jistý, zda do novoročního projevu patří hrození zaťatou pěstí," prohlásil šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. "Rekapitulace známých názorů pana prezidenta na stav země a politiky i předvolební projev. Vánoční poselství, stmelující nadhled jsme slyšeli už včera - od papeže Františka," poznamenal lídr STAN Petr Gazdík.

„Jsem rád, že prezident ocenil růst mezd a důchodů. Bylo to i díky politice předchozí vlády a ne všechny strany v koalici byly vždy pro," uvedl místopředseda Sněmovny za ČSSD Jan Hamáček.

Novoroční projev prezidenta Zemana považuji především za bilanční shrnutí uplynulého roku. Jsem rád, že prezident ocenil růst mezd a důchodů. Bylo to i díky politice předchozí vlády a ne všechny strany v koalici byly vždy pro. #Zeman #poselstvi — Jan Hamáček (@jhamacek) 26. prosince 2017

Prezidenští kandidáti spíše kritizují

Zemanův protikandidát, textař Michal Horáček souhlasí s tím, že Česko by mělo hrát v EU i NATO roli sebevědomého partnera. "Nicméně jsem toho názoru, že taková politika se dělá lépe v Bruselu, Paříži či Berlíně. Ne v Moskvě nebo Pekingu," uvedl Horáček. Další adept o nejvyšší ústavní funkcí Pavel Fischer soudí, že červenou nití Zemanova mandátu se staly "hloupé útoky na novináře" a zejména na veřejnoprávní média. "A co si připít na vítězství rozumu nad hloupostí spolu s prezidentem," napsal Fischer na twitteru.

Sváteční projev MZemana: hloupé útoky na novináře se staly červenou nití mandátu. A co si připít na vítězství rozumu nad hloupostí spolu s prezidentem? — Pavel Fischer (@PavelFischer) 26. prosince 2017

Lékař Marek Hilšer přímo Zemanův projev nekomentoval, na twitteru nicméně odpoledne zveřejnil heslo: „Potřebujeme nezávislé novináře. Vyhrožují jim jen manipulátoři, kterým vadí jejich práce" s dovětkem, že je dobré si připomínat toto "zlaté pravidlo svobodné společnosti".

Drahoš v tiskové zprávě napsal, že pokud v Zemanově poselství čekal na závěr volebního období něco nového či lepšího, musel být zklamán. „Vlastně jediná inovace v projevu Miloše Zemana je hrozba pěstí; nový prvek vánočního poselství," poznamenal Drahoš.

Zeman zvedl zaťatou pěst v okamžiku, kdy vyloučil, že by vypsal předčasné volby. Gesta si všimli i další politici či komentátoři. Zeman podle Drahoše dopředu všem řekl, jakou vládu si přeje - nikoliv silnou a stabilní, ale menšinovou, s podporou extremistů. „A že nevypíše předčasné volby? To si také nemusíme přát, ale co když nebude jiná možnost? Nechal by raději zemi čtyři roky bez pořádné vlády?" ptá se Zemanův soupeř. Kritizoval současného prezidenta i za to, že v projevu sice zmiňuje členství v EU a NATO, ale současně promluvil na nedávném sjezdu hnutí SPD, které chce z obou organizací vystoupit.

Prezidentských voleb se zúčastní ještě bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, někdejší šéf mladoboleslavské Škody Auto Vratislav Kulhánek a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig.