Úroda obilí a řepky bude letos průměrná, odhadují statistici. Na vině je deštivé počasí a pozdější sklizeň

Zemědělci by letos měli sklidit v Česku 6,995 milionu tun základních obilovin, o čtyři procenta méně než loni. Úroda řepky by pak měla meziročně klesnout o 13,3 procenta na 1,079 milionu tun. Vyplynulo to z druhého odhadu Českého statistického úřadu, který ho zveřejnil na svém webu. Prvotní červnový odhad byl pesimističtější, předpokládal u sklizně obilí proti loňsku zhruba sedmiprocentní pokles a u řepky pokles o 14 procent. Praha 11:29 11. srpna 2021

Zatímco úroda obilovin by měla být podle statistiků průměrná, u máku ji předpokládají nejvyšší za posledních deset let. Sklidit by se ho mělo 31 000 tun, proti loňskému roku o 41,4 procenta více.

„Zatím rekordní sklizeň byla dosažena v roce 2008, kdy se sklidilo téměř 50 000 tun máku,“ uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Českého statistického úřadu.

Podle statistiků je letošní sklizeň kvůli deštivému počasí pomalejší, s čímž souhlasí i samotní zemědělci. „Četnost srážek pomohla k tomu, že většina porostů je v dobrém stavu, je narostlá a slibuje slušnou úrodu. Nicméně, pokračování vlhkého období dává velké riziko problému při sklizni – ta se prodlužuje, oproti předchozím rokům je minimálně třítýdenní zpoždění, což může mít dopady na kvalitu sklizeného obilí a dalších plodin. Na jedné straně tedy předpoklad slušné sklizně, na druhé straně nebezpečí toho, že sklizeň bude probíhat zdlouhavě a problematicky,“ řekl Českému rozhlasu Plus Josef Stehlík z Asociace soukromých zemědělců.

Právě prodlužování sklizně velký vliv na snížení odhadu produkce řepky. „Plocha, která v loňském podzimu se nestihla úplně osít. Důležitou roli tam sehrál i faktor počasí, kdy začátku září, kdy se mnohdy řepka dosívá, byl poměrně mokrý a nešlo sít. A co se zaselo později, mělo špatné porosty a mnohdy se na jaře zaoraly. Druhá věc je otázka prodlužování sklizně řepky v červenci. Faktorů se mohlo sejít víc,“ podotýká Stehlík.

Co se týče hektarového výnosu plodin, u obilovin má být meziročně nižší o 2,9 procenta a u řepky o 6,8 procenta. U máku čekají zemědělci meziroční pokles hektarového výnosu o 2,8 procenta.

Sklizeň obilovin

V porovnání s loňským rokem má být podle statistiků nižší sklizeň všech druhů ozimých obilovin, tedy pšenice ozimé, ječmene ozimého a tritikale, což je kříženec žita a pšenice. U pšenice ozimé, která je v Česku nejrozšířenější obilovinou, statistici předpokládají, že její sklizeň kvůli menšímu množství osetých ploch klesne téměř o deset procent na 4,322 milionu tun. Ječmene ozimého se podle odhadu sklidí meziročně o 9,4 procenta méně, 632 000 tun a sklizeň tritikale klesne o 4,4 procenta na 204 000 tun.

Naopak sklizeň jařin, tedy pšenice a ječmene jarního a ovsa, je příznivější. Odhadovaná sklizeň pšenice jarní má být ve srovnání s loňským rokem více než trojnásobná, má činit 373 000 tun, důvodem je mimo jiné výrazné rozšíření osevní plochy.

Přibylo i ploch osetých ovsem, kterého by se mělo sklidit podle odhadu 212 000 tun, meziročně o 15,5 procenta více. Úroda ječmene jarního je na podobné úrovni jako loni a sklidí se ho 1,117 milionu tun, odhadli statistici.

Nižší sklizeň obilí se ale podle Stehlíka nepromítne například na vyšších cenách pečiva. „Dlouhodobě víme, že pokud dojde k negativnímu ovlivnění kvality obilí v České republice, samo o sobě to nemá tak zásadní vliv na změnu ceny finálního produktu, jakým je třeba pečivo. To, co by cenu ovlivnilo, jsou světové burzy,“ dodal Stehlík.