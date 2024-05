Zemědělci už nemusí nechávat půdu ladem, Evropská unie změnila nařízení. Podle ekologů je to krok zpět

Zemědělci nebudou v následujících čtyřech letech muset dělat meze, remízky, úhory nebo ochranné pásy okolo vodních toků. Změnu schválil Evropský parlament. Zareagoval tak na nedávné protesty zemědělců, kteří volali mimo jiné i po této úpravě. Podle ekologů může zrušení povinnosti negativně ovlivnit životní prostředí. České Budějovice 22:04 20. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemědělci nebudou v následujících čtyřech letech muset dělat meze, remízky, úhory nebo ochranné pásy okolo vodních toků (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Procházíme takzvaný ochranný pás vodního toku. Byl založen, protože jsme museli splnit nějakou kvótu neprodukčních ploch,“ ukazuje předseda družstva Václav Jungwirth pole, které zemědělci v Brloze na Českokrumlovsku museli nechat ležet ladem kvůli nařízení Evropské unie.

Zemědělci už nebudou muset vyčleňovat neprodukční plochy, zjistila Jitka Cibulová Vokatá

„Je tady založená kulturní tráva, ale vidíme samozřejmě i heřmánky, šťovíky a všechny možné agresivní plevele, které nechceme. Máme velký problém s tím, že nám tady několik desítek let poroste, protože úhory se samozřejmě nedají chemicky ošetřovat,“ popisuje.

Díky dosavadním podmínkám hospodaření vzniklo loni 90 tisíc hektarů ploch, které podpořily biodiverzitu a adaptaci krajiny na klimatické extrémy.

Ekologové proto se změnou pravidel nesouhlasí. „Zrušení povinného vyčleňování ploch pro přírodu znamená rezignovat na zlepšení podmínek pro hmyz a ptáky, kterých v české krajině stále ubývá. Ale znamená to také rezignovat na adaptaci krajiny na klimatickou změnu nebo zlepšení stavu půdy. Právě veřejné peníze z dotací by takovým účelům měly sloužit, zrušení podmínky je podle nás špatným krokem,“ vysvětluje Martin Rexa z Hnutí Duha.

Zemědělec Václav Jungwirth ale odmítá tvrzení, že by zánik úhorů kulturní krajině uškodil. „Zemědělec vždycky po staletí žil a i v současné době žije spjatý s přírodou a nikdy nebude nic likvidovat. Musíme to udržet v nějakých mezích a musíme ty plochy obdělat tak, aby nás uživily. Nemůžeme přistoupit na to, abychom z příkazu dělali něco, s čím nesouhlasíme a co nám do budoucna zvýší náklady na další kulturní obdělávání krajiny,“ říká.

Z nového nařízení vlády vyplývá, že zemědělci už nebudou muset vyčleňovat neprodukční plochy. „Povinnost vyčlenit neprodukční plochy zůstane zachována zemědělcům, kteří žádají o ekoplatbu, ti budou muset vyčlenit místo dřívějších osmi procent nově pět procent ploch a především je nově budou moci osít i meziplodinami nebo dusík vázajícími plodinami, tedy například jetelem nebo vojtěškou,“ doplňuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Předseda zemědělského družstva Brloh Václav Jungwirt na to reaguje: „Pokud to bude vázané na finanční podporu, na nějaké dotace a podobně, tak to není dobrovolné. Člověk si umí spočítat, že je výhodnější, když ten hektar nechá ladem a dostane na něj peníze, které v životě nevyrobí, když tam zaseje. Nejsme padlí na hlavu a tomu se přizpůsobíme.“

Nové nařízení vlády týkající se neprodukčních ploch by mělo platit od 1. července letošního roku.