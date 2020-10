Bude Česko vracet 1,16 miliardy za chyby v dotacích pro zemědělce? Úředníci jednali o snížení pokuty

Bude muset Česko vracet 1,16 miliardy na zemědělských dotacích? O tom v druhé půlce září jednali čeští a bruselští úředníci, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdilo ministerstvo zemědělství. Výsledek jednání ale zatím není známý. Pokuta vychází z auditního řízení, které proběhlo před třemi roky. Tuzemské úřady podle Bruselu nedostatečně kontrolovaly rozdělování evropských peněz. Ty s tím ale nesouhlasí a usilují o snížení celkové částky. Praha 6:44 5. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zemědělství | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jednání se smírčím orgánem proběhlo dle plánu,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Zda se podařilo vyjednat pro Česko úlevu, ale nechtěl sdělit. „S ohledem na to, že jde o probíhající auditní šetření, nebudeme k němu poskytovat žádné další informace,“ dodal.

Více podrobností nesdělila ani Lenka Rezková, mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu, který zemědělské dotace rozděluje. „V rámci tohoto jednání byly se smírčím orgánem probrány postoje České republiky k dané věci spolu s vysvětlením,“ uvedla pouze s tím, že smírčí řízení proběhlo ve středu 23. září formou videokonference.

Sankce se týká auditního šetření, které v České republice proběhlo v září 2017. Brusel tehdy prověřoval, jestli české úřady kontrolují, zda dotace čerpají skutečně zemědělci.

V roce 2015 totiž začal platit institut takzvaného aktivního zemědělce. Podle něho mohli unijní podporu čerpat pouze žadatelé, kteří se skutečně živili zemědělskou činností.

ČASOVÁ OSA Září 2017 – Auditní šetření Evropské komise na českých úřadech kvůli nedostatečné kontrole příjemců unijních dotací Prosinec 2018 – Bilaterální jednání českých úředníků se zástupci Evropské komise ohledně připomínek k předběžným závěrům Červenec 2019 – Česku končí lhůta na zaslání doplňujících materiálů, o které Evropská komise požádala Prosinec 2019 – Finální rozhodnutí o částce, kterou má Česko vracet do unijního rozpočtu Leden 2020 – Česko požádalo o smírčí řízení Zaří 2020 - Formou videokonference proběhlo jednání se smírčím orgánem

Cílem tak bylo zabránit, aby dotace pobírali podnikatelé, kteří se ve skutečnosti zemědělství nevěnují. Tuzemské úřady se však dostaly s Evropskou komisí do sporu o výklad tohoto institutu. Ta později vyměřila pokutu ve výši 7,5 miliardy korun. V roce 2018 na to upozornily Hospodářské noviny.

Později po bilaterálním jednání stanovil Brusel finální částku na 46 milionů eur, tedy zhruba 1,16 miliardy korun, jak na začátku letošního roku informoval server iROZHLAS.cz. Původní pokutu za chybné čerpání evropských peněz v letech 2015 až 2017 se tak podařilo srazit o více než šest miliard korun.

Další měsíce čekání

Podle Rezkové přitom zatím ani české úřady nevědí, zda se jim podařilo ty bruselské přesvědčit. Dozvědět by se to měly až z takzvané zprávy smírčího organu, která by měla být hotová zhruba měsíc po jednání.

„Státní zemědělský intervenční fond zatím nemá zprávu k dispozici, tudíž vám nemůžeme poskytnout požadované odpovědi,“ vysvětlila, proč není možné nyní sdělit výsledek jednání.

Ani vydání zprávy ještě neznamená konec celého řízení. Evropská komise si může vyžádat další dodatečné informace a celé řízení by v takovém případě pokračovalo dál. Pokud se naopak rozhodne stanovit konečný výsledek auditu včetně případné finanční korekce, má na to dalších šest měsíců.

O finální pokutě, pokud ji bude Brusel požadovat, může být tedy jasno až příští rok. Ministerstvo zemědělství je navíc v krajním případě připravené bránit se proti pokutě i u Evropského soudního dvora, jak už dříve řekl serveru iROZHLAS.cz jeho mluvčí.

V obdobném procesu je nyní také zemědělský audit týkající se dotací vyplacených firmám z holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. V tomto případě začala na počátku srpna plynout Bruselu šestiměsíční lhůta, během níž musí vydat konečnou zprávu s případnou finanční sankcí. Předběžné závěry unijní prověrky střet zájmů premiéra potvrdily. Babiš jakékoli pochybení odmítá. Více čtěte ZDE.