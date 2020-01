Jednání v Bruselu o střetu zájmů bez Tomana. Ministr se klíčové schůzky k zemědělskému auditu nezúčastní

Český ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) bude chybět na úterní schůzce se zástupci Evropské komise k auditnímu šetření o střetu zájmů. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Toman by se měl přitom den před klíčovým jednáním o zemědělských dotacích účastnit evropské Rady pro zemědělství a rybolov. Resort argumentuje tím, že není běžné, aby na setkání k evropským prověrkám chodili ministři členských států. Původní zpráva Praha 6:00 23. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ministr Miroslav Toman se osobně jednání nezúčastní, místo něj bude přítomen jiný zástupce ministerstva zemědělství. Ministři se standardně bilaterálních jednání členských států Evropské unie s Evropské komise k auditům neúčastní, a proto i v tomto případě jednání proběhne na pracovní úrovni,“ popsal pro iROZHLAS.cz mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Kdo Tomana na schůzce zastoupí, ale neřekl.

Vedle ministerstva zemědělství delegaci do Bruselu povede také Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který u nás evropské dotace z fondu pro rozvoj venkova vyplácí. Ani u něj zatím není jisté, že na jednání dorazí také šéf fondu Martin Šebestyán.

Schůzky se dále zúčastní diplomaté ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii a zástupce z ministerstva financí. „Součástí delegace bude i zástupce odboru ministerstva financí, který je v rámci společné zemědělské politiky pověřen výkonem kompetentního orgánu,“ uvedl Tomáš Weiss z tiskového odboru resortu.

Jeho účast bude ale spíše formální, finance se totiž podle Weisse na vyjádření Česka nijak nepodílely. „Ministerstvo financí bylo se zjištěními Evropské komise seznámeno, nicméně žádných přípravných schůzek se neúčastnilo,“ vysvětlil.

Seznam otázek

Podklady na vzájemné jednání Evropská komise poslala tuzemským úřadům už koncem loňského roku, a to včetně pozvánky na schůzku. „Obsahem těchto dokumentů byly otázky, které se mají na dvoustranném jednání projednat,“ přiblížila redakci mluvčí zemědělského fondu Lenka Rezková.

Příprava na klíčovou schůzku, na které by mohla česká strana srazit případnou finální pokutu, probíhá podle Rezkové standardním způsobem. Podrobnosti ale neřekla. Stejně tak se k obsahu plánované schůzky nechtělo vyjadřovat ministerstvo zemědělství. „Před bilaterálním jednáním nebudeme zveřejňovat náš postup,“ uvedl Bílý.

Nejdříve po tomto setkání Evropská komise auditní zprávu dokončí. To ale může trvat měsíce. Brusel bude mít totiž podle Rezkové po bilaterální schůzce 30 dní na to, aby poslal zápis z jednání. K tomu se budou moci české úřady opět vyjádřit, připomínky mohou uplatnit do 15 dní.

Až v tento moment začne plynout šestiměsíční lhůta na zaslání finální auditní zprávy. To znamená, že konečné výsledky prověrky by mohly být hotové na podzim. Pokud si ale Brusel vyžádá další podklady, lhůta začne běžet nanovo. Poté bude moci Česko ještě navíc požádat o smírčí řízení, případně se bránit u Evropského soudního dvora.

Sám Toman minulý týden pro Českou televizi zopakoval, že jeho resort s výsledky auditu nesouhlasí. „Trváme na tom, že střet zájmů se na premiéra nevztahuje,“ řekl. Česko podle něj žádné peníze do unijního rozpočtu vracet nebude. Odkazoval se přitom na analýzu zemědělského fondu, který změnil na střet zájmů právní názor. Dosud zadržované platby tak odblokoval.

Vypořádání připomínek k druhému auditnímu šetření, které se týká vyplácení zemědělských dotací, běží podle jiných pravidel. Vše tak trvá déle než u první kontrolní zprávy, která se týká strukturálních fondů a fondu soudržnosti.

Předběžnou verzi dokumentu české úřady obdržely v červnu. Dokument tehdy konstatoval střet zájmů premiéra Andreje Babiše při čerpání zemědělských dotací firmami ve skupině Agrofert. Babiš i koncern jakékoli pochybení od začátku odmítají.