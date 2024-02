Zemědělství není továrna na šroubky. Zdevastované hospodářství ihned neobnovíme, varuje poslankyně

Jaký cíl mají protesty zemědělců ohlášené na pondělí? Proč se od nich některé agrární svazy a asociace distancují? Může něco změnit čtvrteční schůzka zástupců zemědělců s ministrem zemědělství a premiérem? Vladimír Kroc se ptal stínové ministryně zemědělství hnutí ANO Margity Balaštíkové. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:19 14. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující zemědělci | Foto: Adam Tomáš | Zdroj: Český rozhlas

Je podle vás v současnosti v tuzemském zemědělství nějaká skupina nespravedlivě znevýhodněna?

Jde o skupinu malých zemědělců, kteří se sloučili do družstev, nyní mají plochu více jak 150 ha a dopadá na ně rozhodnutí tehdejšího zástupce za ministra pana Mariána Jurečky, který změnil společnou zemědělskou politiku. Ve strategickém plánu se sice hovoří o tom, že se tato sloučení budou podporovat. Rozhodnutím pana ministra Výborného pokračovat ve změně společné zemědělské politiky jsou ale tito zemědělci skutečně diskriminováni.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pomáhat Ukrajině je v pořádku. Ne však za cenu devastace vlastního zemědělství, říká k protestům zemědělců poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková

Jak konkrétně jsou podle vás diskriminováni?

Tím, že na prvních 150 ha se dává plná částka a pak je to odstupňováno. Tím, že se ale sloučili a jejich plocha je vyšší než 150 ha, jsou diskriminováni oproti tomu, kdyby každý zůstal sám za sebe a této hranice by nedosáhl.

Vidíte nějakou souvislost našich protestů s protesty v sousedních zemích?

U nás jsou hlášeny dva protesty. První je evropský, který podporuje Agrární komora a Zemědělský svaz, druhý je, řekněme, český, kdy naši zemědělci přestali věřit příslibům ministra a vlády a rozhodli se upozornit na to, co se v resortu děje.

Protestem chtějí upozornit na to, že jsou povinni neustále plnit nařízení Evropské unie, že se jim zvedají nákladové položky, že se stávají nekonkurenceschopnými a že musejí čelit dovozu potravin ze zemí, kde se tato nařízení plnit nemusejí, a kde je tudíž konečná cena snížena o tuto vynucenou nákladovost. Naši zemědělci pak nejsou schopni své produkty prodávat, protože trh je zaplněn zbožím, které má možná kvalitativně stejnou hodnotu, nicméně bylo vyprodukováno za jiných podmínek. To jim přijde diskriminační a proti tomu také bojují.

Evropští zemědělci budou protestovat proti Evropské unii. K blokaci hranic se přidají i čeští farmáři Číst článek

Proč podle vás zintenzivnily protesty zemědělců napříč Evropou právě teď?

Protože na tyto země začal dopadat silně Green Deal. V posledních letech začala Evropská komise vydávat mnohem více nařízení, až se situace stala neúnosnou. Evropský trh navíc zaplavilo zboží, hlavně obiloviny, z rusky hovořících zemí, které ale bylo původně určeno pro třetí země. Bohužel ale zůstalo na území evropských států, což našim zemědělcům způsobuje problémy. Mají plné sýpky obilí, které nejsou schopni tržně prodat. Pomáhat Ukrajině je v pořádku, ale nemůžeme to dělat za cenu devastace vlastního hospodářství.

Pro nás spotřebitele je zpráva o nízké ceně obilí asi pozitivní, ne?

Není to pozitivní, protože nevíme, co bude za rok. Co se stane, když si zemědělství zničíme, když mnozí ze zemědělců ukončí činnost? Co potom budeme dělat? Zemědělství nežije ze dne na den. Když v něm něco zrušíte, trvá minimálně tři roky, než se to znovu nastartuje. To není jako zavřít továrnu na šroubky a pak ji zase za čas otevřít. V zemědělství to takto nefunguje. Proto musíme myslet na to, že to má nějaký časový náběh, a na to, co budeme dělat, když potom obilí nebude. Běžného spotřebitele to nezajímá, ale zemědělci si toto uvědomují.

Co říkáte formě protestů? K čemu jsou dobré blokace hraničních přechodů, silničních tahů a velkých měst?

Já nejsem vyložený revolucionář, který demonstruje, ale většinou to dělají lidé, kteří už z jejich pohledu nemají jinou možnost, jak na sebe upozornit. Zemědělci to vždycky dělali tímto způsobem a dělají to takto i teď, protože se pak samozřejmě zvedne vlna odporu i dalších skupin. Vláda by si měla uvědomit, že už to hoří na spoustě míst.

‚Nemůžeme prodávat. Ve skladech leží ukrajinské obilí.‘ Polští zemědělci protestují proti politice EU Číst článek

Má vláda možnost nějak protestujícím v oblasti zemědělství vyhovět?

S požadavky zemědělců souhlasím, protože Evropská komise svým počínáním ničí Evropu. Evropská unie vznikla proto, aby si Evropa pomohla, aby udělala obranu vůči zámořským územím. Teď podle mého soudu Evropa dělá všechno pro to, aby se zlikvidovala.

Jediné, co nedělá, je, aby bránila své země. A z tohoto důvodu plynou všechny protesty. Lidé zkrátka už neví, co mají dělat, jak mají svoji vládu upozornit, že není možné pořád nařizovat, likvidovat jim jejich podnikání a pak po nich chtít zázraky, nebo dokonce ještě snižování cen, i když jim uměle navýšily náklady. Co potom takový člověk udělá? Chopí se možnosti a jde demonstrovat. Nemá totiž jinou možnost...

Neměly by být protesty ve formě blokád až nejzazším nástrojem ve chvíli, kdy není ochota se dohodnout? A mohlo by Česko odstoupit od Green Dealu EU? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.