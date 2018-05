Takto silné otřesy by žádné velké škody působit neměly, říká odbornice o chebském zemětřesení

Chebsko od čtvrtka zasáhlo slabé zemětřesení, tzv. zemětřesné roje. V sobotu ráno došlo k nejsilnějšímu otřesu o síle 3,3 magnituda. Podle Jany Doubravové z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR mohou otřesy pokračovat, ale neměly by působit velké škody. Epicentra se nachází poblíž obce Nový Kostel. Rozhovor Praha 14:45 12. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemětřesení z pátku (modře) a soboty (červeně), které zaznamenala lokální seismická síť WEBNET Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. | Foto: Síť WEBNET, Repro iROZHLAS.cz | Zdroj: Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky

Kdy přístroje zaznamenaly nejsilnější otřesy?

Doposud nejsilnější otřes jsme zaznamenali v sobotu ráno v 10 hodin a ta síla dosáhla magnituda 3,3. Otřesy pozorujeme už od čtvrtka a pořád se držely lehce pod hranicí magnituda 3, nejsilnější otřes byl tedy ráno.

Pokud někdo zažije zemětřesení, může se ozvat přímo Geofyzikálnímu ústavu, a to telefonicky nebo prostřednictvím dotazníku.

Může to stoupat?

Může. Ale nedokážeme úplně predikovat, jak se to bude vyvíjet, protože se to chová pokaždé trochu jinak a nemůžeme vědět, jestli to bude pokračovat nebo slábnout.

Kde je epicentrum a jak daleko od něj můžou lidé otřesy cítit?

To, jak daleko je to cítit a slyšet, záleží na mnoha faktorech a také na lokálních podmínkách. Třeba u toho zvuku je to hodně dané konkrétní geometrií a na určitou stranu se to šíří víc než na nějakou jinou. Epicentra jsou většinou lehce severně od obce Nový Kostel, kde je typická rojová oblast, jsou v hloubkách kolem devíti kilometrů. Ten letošní je severně směrem k Lubům a ke Kraslicím.

Jde o takzvaný zemětřesný roj, co to přesně znamená?

Zemětřesný roj říkáme aktivitě, kde nemáme ten hlavní otřes, který bývá u velkých světových zemětřesení a následují po něm další slabší otřesy. Přestože ta aktivita trvá dlouho, je jasné, kde byl ten hlavní dominantní otřes. U rojů to takhle jednoduché není, protože pozorujeme mnoho otřesů o podobné síle. Sice máme teď nejsilnější otřes 3,3 magnituda, ale mezi hodnotami 2 a 3 máme jenom za dva dny dalších padesát otřesů.

Hlásí vám lidé otřesy a způsobili jim třeba nějakou škodu?

Zatím o žádných škodách nevíme a takto silné otřesy by ani žádné škody způsobit neměly. Pokud budou sílit, tak mohou nastat drobnější škody, občas dochází k prasklinám v omítce nebo k padání tašek ze střech.

Snímek ukazuje záznam otřesů, které pořídila měřicí stanice Nový Kostel (NKC) do sobotního poledne. | Zdroj: Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky