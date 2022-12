Chebsko opět zasáhlo zemětřesení, otřesy byly cítit i na Sokolovsku

Zda jde o jednotlivý otřes, nebo začátek zemětřesného roje, ale nelze zatím s jistotou odhadnout, řekla Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Dozvuky otřesů byly podle svědků cítit i na Sokolovsku.

Podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala hasiči nemají hlášené žádné škody. „Jde spíš o ojedinělý otřes, nepředcházely mu žádné menší otřesy. Ale to naznamená, že by to nemohl být začátek roje,“ uvedla Doubravová.

Epicentrum zemětřesení bylo podle seismologů v hloubce asi 7,7 kilometru pod zemí a bylo asi dva kilometry od Lubů u Chebu. V oblasti se časté zemětřesné roje vytvářejí spíše o něco jižněji, kolem Nového Kostela.

Naposledy se na Chebsku objevily silnější záchvěvy asi před měsícem, měly sílu okolo dvou stupňů. Otřesy okolo 16:45 zaznamenali i lidé v Jindřichovicích na Sokolovsku. Projevily se například cinkáním skleniček ve skříních.

Při síle okolo tří stupňů magnituda ale obvykle nevznikají škody. Chebsko je z hlediska seismiky nejvíce aktivní oblastí v Česku. Zemětřesení zde jsou sice častá, ale naštěstí se drobí spíše do zemětřesných rojů, při kterých se tlaky v zemském podzemí uvolňují postupně po menších otřesech než jednorázově při silném zemětřesení.

Nejsilnější zemětřesení v posledních několika desítkách let zasáhlo Chebsko v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda až 4,6 stupně. To už praskaly zdi, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí.