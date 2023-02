Pomáhal se svým psem hledat oběti v Turecku. ‚Nečekal jsem, že něco takového uvidím,‘ přiznává

Po ničivém zemětřesení v Turecku pomáhali s hledáním zavalených lidí i záchranáři z českého USAR týmu. Byl mezi nimi i orlickoústecký hasič David Hynek se svým sedmiletým ohařem Darrenem. Ústí nad Orlicí/Adiyaman 19:08 22. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Orlickoústecký kynolog David Hynek se svým psem Darrenem po návratu ze zemětřesením zasaženého Turecka | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Před pár lety jsem zasahoval s Darrenem po výbuchu v Bejrútu, myslel jsem, že jsem už viděl hodně, ale to, co nás čekalo v Turecku, bylo něco, co jsem neočekával, že bych někdy v životě mohl uvidět.“

Nejnáročnější bylo podle Hynka srovnat se s místní mentalitou:

„Jde o to, jak lidé v Turecku přistupují k těmto tragédiím, jak se s tím dokázali srovnat, jakou úctu mají k tělům, která chtějí dostat za každou cenu z trosek. Prožívají to vyproštění a to rozloučení. To bylo nejnáročnější.“

Psychicky se na místě tragédie podporuje vzájemně psovod se svým psem, popisuje Hynek:

„Samozřejmě jsme tým, známe se navzájem, takže jak vidíme, že jeden jde psychicky dolů, tak se dokážeme navzájem povzbudit. Pomáhá to i po fyzické stránce, že se dokážeme k něčemu vyhecovat.“

Profesionálního hasiče nejvíce zasáhla obrovská ničivá síla přírody. „To město Adiyaman nám říkali, že je početně asi jako Ostrava, a když si představíte, že čtvrtina Ostravy je srovnaná se zemí a dalších mnoho domů bude muset být zdemolováno, protože jsou staticky narušené a neobyvatelné, tak ta síla a zkáza, to je de facto zkáza celého města.“

V Turecku po ničivém zemětřesení pomáhalo 70 členů českého USAR týmu.