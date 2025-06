Zemí se prohnaly silné bouřky, hasiči vyjížděli k desítkám případů. Nejzasaženější jsou střední Čechy

Macinka: Z Motoristů mají všichni strach, vede se proti nám organizovaná kampaň. Důkazy nemám

Filip Turek pouhý rok po zvolení do Evropského parlamentu oznámil, že bude kandidovat do Poslanecké sněmovny. Pro Motoristy sobě jde o vítanou vzpruhu poté, co jim v poslední době klesá podpora.