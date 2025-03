Zeminu s benzenem u Hustopečí měli těžit už před týdny, dosud to nikdo neudělal, kritizuje expert

Bezpečnostní rada Olomouckého kraje vyhlásila stav nebezpečí kvůli následkům havárie vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou, která je největší svého druhu na světě. Benzenem podle rybářů zamořil jezero u místa havárie, znečistěné jsou podzemní vody a prokázán byl i ve studni v chatové oblasti. Podle Jakuba Hrušky z Czech Globe, Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a České geologické služby, je potřeba se vypořádat s ohniskem kontaminace. Rozhovor Hustopeče nad Bečvou 16:38 28. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Jakuba Hrušky je potřeba se vypořádat s ohniskem kontaminace (archivní foto) | Zdroj: Hasiči Olomouc, Sociální síť X

Můžete prosím popsat, jak a přes co všechno se benzen z místa havárie může šířit do okolí a jak dobře se dá odhadnout jakým směrem?

To je poměrně těžké říci. Na začátku nutno podotknout, že benzen je kapalina, která je částečně rozpustná ve vodě a může se šířit jak vodou, tak sám – přeci jen je to kapalina. Póry v propustných horninách, které tam jsou, se může šířit velmi dobře.

Jak daleko se bude šířit je velká otázka, protože tam všude okolo je velmi propustné podloží. A pokud vím, tak úplně přesně nevíme, kolik benzenu do půdy ve skutečnosti v tuto chvíli nateklo.

Jak důležitá je rychlost likvidace havárie? Sanace podle Inspekce životního prostředí potrvá léta…

Ano, rychlost je v tuto chvíli nejdůležitější. Podle mého názoru měli začít těžit kontaminovanou zeminu přímo v kolejišti už před několika týdny, protože ta je primárním zdrojem benzenu. Že to dosud nikdo neudělal, mi přijde jako největší asanační problém.

To, že se instalují larsenové stěny, že se čerpá z vrtů a výjimek, které tam byly udělány, to je všechno v pořádku. Myslím, že v tomto směru se všichni zúčastnění snaží, co jim síly stačí. Bohužel ten problém, to znamená centrum kontaminované zeminy, tam bohužel stále je.

Pokud vím, tak ti, kteří to mají na starosti, se odvolávají na to, že nebylo možné těžit, že to bylo příliš nebezpečné. Jaký je váš pohled?

Benzen je hořlavina, karcinogenní látka a je jí tam pravděpodobně hodně. Pokud to tam necháme ještě několik dní či týdnů vyluhovat do okolí, tak zamořujeme blízké i vzdálenější okolí. Benzen je v podzemním prostředí velmi stálý.

Pokud tam nemůže sluneční záření, dostatečně kyslík a je tam zima, tak tam benzen bohužel skutečné vydrží nejméně roky. To znamená, že všechen benzen, který tam bude, postupně někde vyteče. Čili co nejrychlejší asanace primárního ohniska kontaminace je ze všeho nejdůležitější.

‚Víc dělat nelze‘

Dá se v tuto chvíli říct, jak vypadá nebo by měl vypadat ideální plán sanace? Protože víme, že se staví stěny. Vy říkáte nejdříve začít s odtěžováním zeminy. Co dalšího?

Myslím, že to je všechno, protože víc věcí už dělat nemůžeme. Pak existuje čerpání z vrtů, které může odstraňovat benzen, který už v systému je, provzdušňování nádrží, které jsou nedaleko zatopených pískoven, které pomůže oxidaci benzenu.

Případně potom, kdyby kontaminace pokračovala v nějakých významných koncentracích do Bečvy - ale to si myslím, že se snad nestane - tak se může zvyšovat průtok v řece. Ale nemůžeme zvyšovat průtok v řece léta, to je jasné. A pokud kontaminace skutečně pronikne ještě ve větším množství z ohniska, tak si zaděláváme na problém, který budeme umět obtížně řešit.

Co se potom děje s odtěženou kontaminovanou zeminou?

Nechci říkat, že to není podstatné, je to velmi podstatné. Důležité ale je, aby se v tuto chvíli zemina z toho místa odtěžila a dala se třeba do nějaké mezideponie, která bude velmi dobře oddělena od zemského povrchu. Tam může chvíli v uvozovkách počkat na finální dekontaminaci, která bude velmi komplikovaná. Musíme ale začít těžit a udělat alespoň mezikrok.

Myslím, že by v tomto případě mohla pomoci třeba armáda, protože tím, že byl konečně vyhlášen stav nebezpečí, tak je možno k tomu armádu aktivovat. Je to krok, který měl být podle mě učiněn už nejméně před týdnem.

Zamezit průniku

Ještě k té vodě. Pokud už je benzenem zasažena voda, například vodní nádrž nebo teď i studny, je možné tam látku nějak neutralizovat nebo oddělit? Nebo se už jen musí čekat, až se naředí a odteče?

Benzen v nevhodném prostředí, kde je dost kyslíku, oxiduje. Je možné ho částečně odstranit aerací. To znamená, že vodu budeme provzdušňovat. Nebo když do ní svítí sluníčko, protože benzen se rozkládá UV zářením nebo se odpaří.

Ale to už je tahání kočky za ocas. Nejdůležitější je se postarat, aby co nejméně benzenu proniklo z centra havárie.

Benzen je, jak jsme říkali, hořlavý, třaskavý a karcinogenní. Jakým způsobem musí být zajištěna bezpečnost lidí, kteří havárii likvidují a budou likvidovat?

To je otázka, na kterou vám nejsem úplně schopen odpovědět. Nejsem specialista na sanaci takových nebezpečných látek. Jsem ale přesvědčen, že to musí jít a musí se to nějakým způsobem dařit.

Chápu samozřejmě obavu, ale když budeme příliš otálet, tak se příliš mnoho benzenu dostane tam, kam nechceme a kde může zamořit například pitné vody.

Ačkoliv vím, že nejste dopravní specialista, chtěl bych znát váš názor. Po tom, co se stalo, jsou pravidla pro bezpečnost přepravy takových látek u nás dostatečná? Neměly by být třeba přepravovány v nádržích, které budou odolnější při havárii?

To vám skutečně nejsem schopný odpovědět. Ale vzhledem k tomu, že naprostá většina chemikálií se převáží v cisternách, které byly použity, tak si myslím, že v tom problém není.

Myslím, že tam bude problém v technickém stavu nebo ve způsobu, jak vlak jel. Nemyslím, že tím, že bychom udělali nějaké další ještě extrémně bezpečnější cisterny, bychom problém vyřešili.