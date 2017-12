Zemřel bojovník za svobodu František Zahrádka. Komunisté ho věznili v uranových dolech

Po dlouhé nemoci zemřel František Zahrádka - bývalý politický vězeň z 50. let. Bylo mu 87 let. Radiožurnálu to potvrdil Martin Jindra z Ústavu pro studium totalitních režimů.

