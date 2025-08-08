Zemřel bývalý ředitel pražské nemocnice IKEM Michal Stiborek. Bylo mu 57 let

Ve věku 57 let zemřel bývalý ředitel pražské nemocnice IKEM Michal Stiborek. Institut klinické a experimentální medicíny to napsal na svém webu. V IKEMu Stiborek působil 13 let, jeho šéfem byl čtyři roky. Ve funkci skončil v roce 2023. V poslední době čelil stíhání kvůli údajnému vydírání dvou kardiochirurgů. Policie ho vinila taky z nelegálního poskytování úvěrů. Soud měl případ začít projednávat v říjnu.

Michal Stiborek

Michal Stiborek | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že po těžké nemoci nás navždy opustil Ing. Michal Stiborek, MBA, bývalý ředitel IKEM, který zasvětil svých posledních 13 profesních let rozvoji Institutu klinické a experimentální medicíny,“ uvedl IKEM na svém webu.

IKEM připomíná, že Stiborek začínal ve společnosti Ernst & Young, kde působil v oblasti podnikového poradenství. Postupně pak zastával vedoucí pozice ve velkých obchodních společnostech. V listopadu 2010 nastoupil do IKEM. 

Ředitelem institutu ho k 1. lednu 2019 jmenoval ministr Adam Vojtěch. Do výběrového řízení na ředitele se přihlásilo pět zájemců, jednoho komise vyřadila kvůli nesplnění kvalifikačních předpokladů.  

Ve funkci působil až do srpna 2023. Tehdy na IKEM zasahovala policie. Generální inspekce následně Stiborka obvinila v kauze vydírání dvou kardiochirurgů. Státní zástupce letos v lednu podal obžalobu a soud měl začít v říjnu. 

