Zemřel dlouholetý 'architekt' české migrační politiky. Tomáši Haišmanovi bylo 66 let

„Byl dlouhodobě nemocný. Vážil jsem si ho jako odborníka na problémy migrace,“ řekl serveru Aktuálně.cz exministr Milan Chovanec z ČSSD, který úmrtí úředníka také potvrdil.

Haišman utvářel českou migrační politiku více než 25 let, podle informací Hospodářských novin měl zamířit na Balkán v pozici diplomata v Kosovu.

Vystudovaný historik a etnograf přišel na vnitro jako odborník na menšiny v prosinci 1992, záhy se začal věnovat cizinecké problematice.

Jak připomíná ČTK, v 90. letech vytvářel zásady českého přístupu k běžencům. Tehdy řešil především velký příliv uprchlíků z Balkánu, z nějž lidé utíkali před válkou v tehdejší Jugoslávii. Dvacet let řídil odbor azylové politiky s téměř tisícovkou zaměstnanců, donedávna rozhodoval o osudech žadatelů o azyl v tuzemsku.

Kritik uprchlické vlny

Předloni na podzim na sebe upozornil, když vystoupil na semináři o migraci v Poslanecké sněmovně.

„Proud, se kterým jsme se loni setkali - a můžeme si o tom mediálně říkat, co chceme -, je celý od začátku do konce proud ekonomické migrace. Pokud by šlo o uprchlíky, tak by pravděpodobně uprchli z rizikové země do země sousední, kde je poskytnuto bezpečí,“ řekl tehdy.

Tomáš Haišman rovněž veřejně kritizoval kvóty Evropské unie na přerozdělení migrantů mezi členské státy, které označil za „neomarxistické experimenty“.

Dlouhodobě se mu nelíbil ani přístup některých zemí k azylovému systému. „Existují státy, které dlouhodobě neplní pravidla. Deficity jsou zřejmé, podíváte-li se na v podstatě humanitární katastrofu řeckého azylového systému, neschopnost Řecka chránit vlastní velmi krátkou pozemní hranici s Tureckem,“ řekl v roce 2012 Radiožurnálu.