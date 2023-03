Zemřel Emil Boček. Bývalému pilotu Britského královského letectva bylo 100 let

Zemřel válečný veterán a bývalý český stíhací pilot britského Královského letectva (RAF) Emil Boček, bylo mu 100 let. O úmrtí brněnského rodáka, posledního žijícího letce RAF českého původu, informovalo na facebooku Komunitní centrum pro válečné veterány Brno. Radiožurnálu informaci potvrdil mluvčí ministerstva obrany Jiří Táborský. Boček byl rodák z Brna-Tuřan, v poslední době žil v jednom z brněnských domovů pro seniory. Brno 14:53 25. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Válečný veterán Emil Boček | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Boček odešel bojovat z nacisty obsazeného Československa v 16 letech. Zúčastnil se bojů o Francii, poté v Británii vstoupil do RAF, kde působil jako mechanik. Letecký výcvik absolvoval v Kanadě a od roku 1944 se v řadách československé 310. stíhací perutě v britském letectvu na spitfirech účastnil vzdušných bojů. Na svém kontě má 26 operačních letů, nalétal 73 hodin a 50 minut.

Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Prezident Václav Klaus mu v roce 2010 propůjčil nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva III. třídy, prezident Miloš Zeman mu v roce 2019 udělil stejný řád nejvyšší třídy. Sté narozeniny oslavil Boček v únoru, v dopise mu gratuloval i britský král Karel III.

„Spitfire… to byl kočár. Neskutečné letadlo, perfektní letadlo,“ chválil Emil Boček stroj, ve kterém za druhé světové války létal. Z okupované vlasti odešel, když mu bylo 16. V RAF začínal jako mechanik, brzy se stal pilotem.

„Ve škole v ručních pracích jsem vždy vyráběl jenom letadla. Než jsem odešel, tak jsem udělal kondora s rozpětím asi 2,2 metru. Když jsem se po šesti letech vrátil, tak ještě visel ve škole na chodbě. To byla moje touha létat,“ vyprávěl.

Na svém kontě měl 26 operačních letů, prošel mnoha dramatickými situacemi.

„Najednou motor začal vynechávat, nakonec to zdechlo úplně, vrtule se protáčela a říkám: Nedá se svítit, musím z toho vyskočit. Řekl jsem, až přiletím do tisíce feetů (stop), tak do toho kopnu, ono mě to vyhodí a vyskočím. Když je ale listopad, tak se vám do vody nechce, tak jsem si řekl, že ještě chvilku. Byla to skutečně setina vteřiny, chytlo to a přistál jsem na mateřském letišti,“ vzpomínal Emil Boček.

„Vydařený byl každý let, ze kterého jste se vrátil. Když jste odstartoval, nikdo nevěděl, jestli se vrátí. Člověk se nesměl bát ničeho. Říkal jsem si, že mě to nikdy nepotká, ale vždycky toho druhého. Kdybych věděl, že se nevrátím, tak tam vůbec neletím.“

V RAF sloužilo 2500 Čechů a Slováků. 500 z nich se konce války nedožilo.

„Přišli do Británie, když čelila hrozivé, těžké situaci. V boji proti nacistům měla Británie poměrně dost letadel, ale scházeli jí piloti. A tak Češi a Slováci přijeli na poslední chvíli, a byli to velmi odvážní a nadaní piloti. Brzy se přizpůsobili novému způsobu války. Takže jejich přínos byl obrovský, nikdy by se nám to bez nich nepodařilo,“ ocenil československé letce v RAF Nicolas Soames, vnuk Winstona Churchilla, legendárního britského premiéra z dob druhé světové války.