Zemřel herec a dabér Jiří Krampol, bylo mu 87 let. Od začátku července byl v nemocnici

Zemřel herec Jiří Krampol, bylo mu 87 let. Radiožurnálu to potvrdili hudebník Felix Slováček a režisér Tomáš Magnusek. Představitel charismatických drsňáků, ale i dabér například herce Jeana Paula Belmonda, se na filmovém plátně poprvé objevil v roce 1958. Popularitu získal díky humorným scénkám s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Aktualizujeme Praha 10:13 27. července 2025

Herec byl od začátku července hospitalizován kvůli problémům s dýcháním. V posledních letech ho trápily průdušky, srdce či potíže s astmatem.

Na filmovém plátně se Jiří Krampol poprvé objevil ve 20 letech. Bylo to v satirické komedii Tři přání. Větší úlohu dostal rok po absolvování na DAMU – tedy v roce 1963, a to v hudebním filmu s písničkami Suchého a Šlitra Bylo nás deset. Od 70. let už šel ale z role do role. Diváci ho viděli například ve filmech Ženy v ofsajdu, Parta hic nebo Smrt krásných srnců.

Zlatou érou Krampolovy kariéry byla osmdesátá léta, kdy nastoupil do Semaforu a společně s Miloslavem Šimkem vytvořil autorskou dvojici.

„Jednou se na mě Slávek Šimek byl podívat ve Viole, kde jsem četl životopis a Šimkovi se to strašně líbilo, a tak mě pozval do pořadu Nezavěšujte, prosím, volá Semafor. Atmosféra se mi líbila, tak jsem začal Šimkovi nosit drobné dárky, zkusili jsme spolu psát povídky, scénky, pak hry a dařilo se,“ vzpomínal na toto období v roce 2020 ve vysílání Českého rozhlasu.

V úspěšné divadelní kariéře pak Krampol s Šimkem pokračovali v Divadle Jiřího Grossmana, které společně založili. Psali hry a povídky a některé jejich scénky doslova zlidověly, například rozhovor s japonským železničářem.

Český Belmondo

Jiřímu Krampolovi se často přezdívalo český Belmondo. Právě francouzskému herci propůjčil v českém znění svůj hlas ve třech desítkách filmů.

Televizní diváci pak Jiřího Krampola 12 let sledovali jako moderátora pořadu Nikdo není dokonalý. V roce 2018 mu pak prezident republiky udělil státní vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury.

Jiří Krampol v červnu 2025 | Zdroj: Profimedia