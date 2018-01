Zemřel Hugo Marom, Wintonovo dítě a bojovník za stát Izrael

Ve věku 89 let zemřel v Tel Avivu pilot a bojovník za izraelský stát Hugo Marom. Brněnský rodák v srpnu v roce 1939 odcestoval vlakem, který vypravil Nicolas Winton, do Anglie. Po druhé světové válce se vrátil do Československa a působil v tajném vojenském programu, který měl pomoci izraelskému státu. Tam odletěl v roce 1949 a několik let aktivně bojoval za židovský stát. Potom se Marom zasazoval o rozvoj vztahů mezi československem a Izrealem.

