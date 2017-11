'Jsme na sebe zvyklí, věříme si.' Veterán Mevald se chtěl do Afghánistánu vrátit, kvůli zdraví nemohl

Desátník Jaroslav Mevald byl střelcem obrněného vozu, který 12. července v afghánské provincii Bagram zasáhla protitanková střela. Při sebevražedném atentátu tehdy zemřeli čtyři Češi. Přestože měl Mevald těžké poranění hlavy a pravé ruky, nevzdal se a střelbu opětoval a kryl své kolegy. Za hrdinství v boji mu prezident Miloš Zeman v roce 2014 udělil medaili. Minulý pátek Mevald náhle zemřel. Profil Praha 6:00 15. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desátník Jaroslav Mevald v roce 2014 | Foto: Dan Materna / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Desátník Mevald byl příslušníkem 41. mechanizovaného praporu v Žatci. V armádě působil od svých 22 let. Byl na misích v Bosně, Iráku i Afghánistánu.

V červenci 2014 ho v afghánské provincii Bagram těžce zranila protitanková střela. „Přišel nástřel z ručních zbraní a z RPG. Naše vozidlo bylo druhé. Dostalo zásah do věže, nebo těsně pod věž,“ popsal detaily útoku řidič vozu Daniel Günter.

Navzdory poranění kryl Jaroslav Mevald střelbou své kolegy. „Pocit mám takový, že jsem ještě alespoň kryl kolegy, kteří tam byli,“ popisoval své hrdinství desátník.

Americký vrtulník ho převezl do polní nemocnice, kde prodělal první ze tří operací hlavy. Poté se léčil v pražské Ústřední vojenské nemocnici a zotavoval se ve Vojenském rehabilitačním ústavu na Slapech.

Chtěl zpátky do služby

Po úplném uzdravení se chtěl Mevald do Afghánistánu vrátit. „Chci zpátky do služby. Je to práce, která mě baví a kterou jsem dělal hodně let. Je to i kvůli kolegům. Jsme na sebe zvyklí, věříme si a ta podpora tam je potom důležitá,“ vysvětloval své důvody desátník v roce 2014.

Kvůli zdravotním důvodům se ale už do aktivní služby nevrátil.

„Snažil jsem se vrátit do armády, ale ze zdravotních důvodů mě museli z armády propustit,“ řekl v červenci 2016 Mevald v České televizi.

Od prezidenta Miloše Zemana dostal Mevald 28. října 2014 medaili Za hrdinství. Prezident tehdy ve Vladislavském sále řekl, že vojáci v Afghánistánu bojují i za bezpečnost českých občanů.

„Líbilo se mi, jak to prezident vyjádřil na Pražském hradě, když nám předával vyznamenání. Mluvil dobře. Ocenění si vážím, vlastně patří celé jednotce. Ten večer 28. října byl pro mě celkově moc příjemný,“ řekl v listopadu 2014 Mevald v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes.

V předvečer Dne veteránů nás ve věku 39 let náhle opustil Jaroslav Mevald, novodobý veterán a nositel Medaile Za hrdinství. Čest jeho památce! — Martin Stropnický (@stropnickym) 14. listopadu 2017

Česká republika má v současnosti v Afghánistánu nejvýše 250 vojáků, například zdravotnický tým, jednotku cvičící a radící pilotům a pozemnímu personálu afghánských vzdušných sil nebo strážní rotu na letišti v Bagrámu.

Po roce 1989 zemřelo v novodobých misích 26 českých vojáků. První v roce 1991. Vůbec nejvíc jich padlo právě v Afghánistánu.