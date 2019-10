Premiér svolal mimořádnou schůzi vlády kvůli úmrtí Karla Gotta. Projednávat bude státní smutek a pohřeb

Vláda se ve středu v 16.00 sejde na mimořádné schůzi k úmrtí Karla Gotta. V den pohřbu plánuje premiér Andrej Babiš vyhlásit státní smutek. Vlajky budou viset na půl žerdi, uvedl premiér a potvrdil, že chce, aby se Česko se zpěvákem rozloučilo formou státního pohřbu. S rodinou zesnulého je v kontaktu. Praha 13:53 2. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Mistře, vážil jsem si Vás. Víc, než dokážu říct,“ napsal premiér Babiš na twitteru. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Novinářům Babiš řekl, že dostal příslib z okolí manželky zesnulého Ivany Gottové, že bude za uspořádání piety ráda.

ONLINE: Zemřel zpěvák a mnohonásobný zlatý slavík Karel Gott. Legendě české pop music bylo 80 let Číst článek

„Musíme to připravit tak, aby občané měli možnost uctít jeho památku,“ uvedl na středečním brífinku. S rodinou bude konzultovat mimo jiné termín pohřbu.

Už před tím premiér řekl, že ceremoniál by se měl uskutečnit v katedrále svatého Víta. Považoval by to za adekvátní vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl. Zpěvák zemřel v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny.

Součástí připravovaného usnesení vlády bude podle Babiše formulace o státním pohřbu a vyhlášení státního smutku. Vláda také vydá doporučení k hejtmanům a primátorům a uloží ministrům účastnit se na organizaci pohřbu.

Zpěvák zemřel v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny. V polovině září Gott oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí.

‚Pro jistotu na plné pecky každý den.‘ Karel Gott nazpíval na 200 duetů, 2500 písní a získal 42 slavíků Číst článek

Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb, první už v roce 1965. Na svém kontě má desítky milionů prodaných desek.

Babiš dopoledne na twitteru uvedl, že považuje Gotta za jednoho z největších Čechů, které měl tu čest zažít.

„Karel Gott. Provázel mě od mládí. A každého z nás. Jeden z největších Čechů, které jsme měli tu čest zažít. Zemřel. Věřil jsem, že tu bude navždycky. Je mi to nesmírně líto. Zapálím svíčku a poslechnu si něco od něj z 60. let. Mistře, vážil jsem si Vás. Víc, než dokážu říct,“ napsal.