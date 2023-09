Zemřel novinář a komentátor Daniel Anýž. Bylo mu 59 let, působil jako zpravodaj v USA

Tamní politické dění Anýž komentoval po návratu v mnoha českých médiích. I přesto však zůstával vždy skromný – vzpomíná šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka, který dřív vedl právě server Aktuálně.cz.

„Neuměl být arogantní, a i kdyby se o to pokoušel jako prvotřídní odborník na Spojené státy americké, tak by mu to nešlo. Nikdy se nevyvyšoval, vždycky se snažil spíš kolegům pomoct a spolupracovat s nimi,“ říká Pazderka.

Anýž působil také v týdeníku Respekt nebo v české redakci BBC. Za rubriku Americký týden získal Novinářskou cenu nadace OSF.