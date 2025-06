Zemřel Václav Toužimský. Je autorem slavné fotografie tanku z okupace Československa v roce 1968

Ve věku 90 let zemřel fotograf Václav Toužimský, autor slavné fotografie tanku, který pobořil podloubí na hlavním náměstí v Liberci při okupaci Československa v srpnu 1968. Na úmrtí fotografa v neděli upozornil server iDNES.cz, ČTK informaci potvrdila fotografka Dana Kyndrová. Fotograf podle ní zemřel v pátek obklopen rodinou. Praha 19:00 15. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2018 Václav Toužimský obdržel Poctu hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti fotografické tvorby (archivní foto) | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Toužimský se narodil 8. května 1935 v Liberci. Působil jako liberecký fotograf, v srpnu 1968 pracoval ve fotocentrále na protější straně náměstí, kde pořídil ikonický snímek.

„Začalo to tím, že bylo potřeba nafotit techniku, která sem jede. Byl to můj zájem, protože jsem měl v případě mobilizace nástup ihned. Tak jsem fotil techniku, a když pak začaly jezdit tanky, byl jsem už otrávenej. A pak jsem viděl, jak si to vzal trošku víc doleva, tak jsem to vzal k oku a pink, byl tam,“ popsal fotograf v roce 2018 vznik svého záběru.

„Měl jsem z toho nepříjemnosti, ale takový je život,“ poznamenal tehdy Toužimský. Horší podle něj bylo to, že fotografie, které pořídil v srpnu 68, ale také o rok později při demonstracích, byly později zneužity při vyšetřování a větší problémy měli lidé na nich zachycení.

„Negativy nám v roce 69 sebrali, a že je zřejmě zneužívali, to je fakt, poněvadž jsou dost poškrábané, takže se s nimi pracovalo,“ řekl fotograf. Zpět se mu negativy vrátily až mnohem později prostřednictvím Severočeského muzea v Liberci.

V roce 2018 Václav Toužimský obdržel Poctu hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti fotografické tvorby a o čtyři roky později převzal od Jaroslava Zámečníka Medaili města Liberec.