Zemřela Daniela Hammer-Tugendhatová, bylo jí 79 let. Její rodina postavila věhlasnou brněnskou vilu

Zemřela dcera Grety a Fritze Tugendhatových Daniela Hammer-Tugendhatová. Rakouské historičce umění bylo jí 79 let. Českému rozhlasu Brno to potvrdila ředitelka vily Iveta Černá. Její rodina postavila v roce 1930 věhlasnou brněnskou vilu, která je na seznamu světového dědictví UNESCO. Hammer-Tugendhatová vilu pravidelně navštěvovala a stála v čele expertní skupiny, která dohlížela na její rekonstrukci.

„Zpráva nám přišla přímo od rodiny. Paní Danielu budu mít vždy zapsanou v paměti jako velice vzdělanou a noblesní dámu s melancholickým úsměvem, která se snažila uvést do života odkaz svých rodičů a zejména maminky, na které velice lpěla,“ uvedla Černá.

Daniela Hammer-Tugendhatová se narodila jako nejmladší z dětí Grety a Fritze Tugendhatových v srpnu 1946 ve venezuelském Caracasu, kam její rodiče emigrovali před nacistickým režimem.

Studovala dějiny umění a klasickou archeologii na univerzitách v Bernu a ve Vídni. V roce 1975 promovala u profesora Otto Pöchta ve Vídni prací, ve které se věnovala historické interpretaci principů rozvržení malby Hieronyma Bosche. Po habilitaci na Oldenburské univerzitě začala od roku 1994 spolupracovat s Vídeňskou univerzitou a stala se stálou profesorkou na Univerzitě užitého umění ve Vídni.

Vila Tugendhat | Foto: Michal Rajnoch | Zdroj: Český rozhlas

V roce 1969 doprovázela svou matku Gretu do Brna, kdy měla poprvé možnost někdejší rodinnou vilu navštívit. Společně s manželem Ivem Hammerem-Tugendhatem se stala hlavním mluvčím rodiny Tugendhat v otázkách ochrany vily a budoucího využití a aktivně se spolupodílela na památkové obnově vily. V roce 2015 jí byla udělena Cena města Brna v kategorii mezinárodní spolupráce.

Funkcionalistická vila, kterou nechal koncem 20. let minulého století postavit Danielin otec textilní podnikatel Fritz Tugendhat, patří na seznam kulturního dědictví UNESCO, na nějž se dostala v roce 2001 jako jedenáctá česká památka. Dům, který navrhl architekt Ludwig Mies van der Rohe, se začal stavět v červnu 1929. Bývá označován za stavbu, která určila nová měřítka moderního bydlení a která patří k základním dílům světové moderní architektury.

