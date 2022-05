Zemřela Meda Mládková. Mecenášce a sběratelce umění bylo 102 let

Zemřela mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková, bylo jí 102 let. Pro Radiožurnál to v úterý uvedl politik Jiří Pospíšil z TOP 09, předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových. Ve věku 102 let podlehla zdravotním obtížím souvisejícím s pokročilým věkem.

