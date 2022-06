Zemřela politická vězeňkyně z 50. let Miluška Havlůjová, bylo jí 93 let

Miluška Havlůjová se narodila 13. května 1929 v Dušníkách u Prahy. Její rodiče se podle informací na webu Paměti národa aktivně účastnili protinacistického odboje v okolí Rožmitálu. Po komunistickém puči v únoru 1948 byla rodině zkonfiskována pila a otec skončil na rok ve vězení.

Havlůjová, která se snažila očistit jméno svého otce, byla v květnu 1953 také zatčena a vydírána kvůli spolupráci se Státní bezpečností. Udávat odmítla, byla odsouzena na pět let za pokus o pobuřování proti republice a vyzvědačství. V té době přitom měla jedenapůlročního syna a její otec byl zároveň podruhé odsouzen na deset let.

Po necelých dvou letech se Havlůjová dostala na svobodu při tzv. akci „M“, kdy tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký udělil milost matkám s malými dětmi. Z vězení si nicméně přinesla řadu zdravotních komplikací. Snažila se navázat přerušený vztah ke svému synovi, což se podle ní už nikdy úplně nepodařilo.

Za komunismu se živila jako účetní, po revoluci se Havlůjová aktivně zapojila do politiky a vstoupila do Občanského fóra. V roce 1992 se stala starostkou Rudné u Prahy, kterou zůstala do roku 1998.