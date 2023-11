Ve věku 88 let zemřela Věra Čepelová. Byla jedním z dětí, které přežily vypálení Lidic v roce 1942

Zemřela Věra Čepelová, jedno z devíti přeživších dětí z vypálených Lidic na Kladensku, které nacisté poslali na převýchovu do německé rodiny. Bylo jí 88 let. Nacisté Lidice vypálili 10. června 1942. Otce Věry Čepelové, společně s dalšími lidickými muži, nacisté zastřelili, matku poslali do koncentračního tábora. O její smrti informoval na sociální síti X Památník Terezín.

