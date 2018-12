Žena, kterou uštkla mamba zelená, zabil neurotoxin hadího jedu. Potvrdila to pitva

Žena, kterou v říjnu uštkla mamba zelená, zemřela působením hadího jedu, potvrdila pitva. České televizi to řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Na smrti ženy z Prahy tak nenese vinu žádná třetí osoba, zabil ji neurotoxin hadího jedu. Podle prvotních informací přitom hadí uštknutí nemělo být přímou příčinou její smrti. Praha 11:50 5. 12. 2018 (Aktualizováno: 12:15 5. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smrtelně jedovatá mamba zelená | Zdroj: Profimedia

Mamba uštkla třicetiletou ženu v pražských Hlubočepích na začátku října. Záchranáři ji na místě resuscitovali, poté ji odvezli do motolské nemocnice. Když se objevilo podezření na uštknutí hadem, byla převezena do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde dostala antisérum. To mělo původně zabrat.

V pátek 12. října žena, zřejmě majitelka, zemřela. Mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filip Brož přitom tehdy uvedl, že její smrt způsobily jiné zdravotní problémy.

„I přes veškerou naši péči pacientka bohužel zemřela. Příčina úmrtí nesouvisí s uštknutím,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí Filip Brož.

Po uštknutí had zmizel. Policisté spolu s odborníky na odchyt plazů našli mambu zelenou o tři dny později na stromě, 200 metrů od domu, ze kterého unikla.

„Ten had urazil poměrně dlouhou vzdálenost od domu, kde se vyskytoval původně,“ řekl tehdy odborník na plazy Jan Masopust, který byl na místě. Uštknutá žena neměla pro chov povolení veterinární správy.