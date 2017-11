Dvakrát se v obchodním centru pokusila unést dítě. Nejprve zasáhla kolemjdoucí, pak matka holčičky

V pražském nákupním centru Eden se v pátek a v sobotu pokusila mladá žena unést malou dívku. Ani jednou se jí to nepovedlo a v obou případech utekla. Kriminalisté zjistili její totožnost, jde zřejmě o nezletilou dívku. Pátrání po ní policie odvolala. Dívka podezřelá z pokusu o únos zatím zadržena nebyla, uvedl mluvčí Tomáš Hulan Praha 17:06 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dívka na záznamu z kamery v obchodním domě Eden | Foto: Policie ČR | Zdroj: Policie ČR

„Dívku jsme našli operativně pátrací činností. S ohledem na to, že by se mělo jednat o osobu nezletilou, nemůžeme být nijak konkrétní. Osobu máme ztotožněnou, nyní budou následovat další kroky v rámci prošetřování. Uvidíme, co z toho vyvstane, zatím není na místě předjímat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Hulan.

První pokus o únos se odehrál v pátek vpodvečer, hledaná žena v jednom z obchodů vzala do náruče a snažila se odnést 1,5letou dívku. Její sedmiletá sestra se tomu snažila zabránit.

„Křičela na celé kolo o pomoc. Tohoto rozruchu si všimla náhodná kolemjdoucí, která únoskyni batole vzala z náručí a posléze ho vrátila mamince. Bohužel únoskyně využila vyvstalého zmatku a z místa utekla neznámo kam," popsal mluvčí. Policie se o tom dozvěděla v noci na neděli.

V pondělí přijali policisté oznámení o další obdobné události ze soboty. Tentokrát se hledaná žena pokusila unést tříletou dívku, která před svou matkou a bratrem utíkala napřed a dostala se jim z dohledu za roh.

„Objala ji a polohlasem jí říkala ‚promiň, omlouvám se, to bude dobrý‘," uvedl Hulan. Mezitím ale matka vyšla zpoza rohu a svou dceru vytrhla únoskyni z náručí.

„Hledaná opět okamžitě utekla neznámo kam, nicméně maminka tříleté dívenky ji následně popsala téměř totožně jako dívku či ženu z události předchozího dne," doplnil mluvčí.