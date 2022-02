Žena obžalovaná z vraždy své matky a dcery přistoupila na dohodu o vině a trestu

Sedmatřicetiletá žena, která podle obžaloby loni zavraždila v Českých Budějovicích svou matku a dceru, souhlasila s dohodou o vině a trestu. Hrozí jí dvacetileté vězení nebo i výjimečný trest, obsah dohody zatím není veřejný. Soud oznámí rozhodnutí, proti němuž se nelze odvolat, v úterý odpoledne. České Budějovice 13:34 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V době vraždy obžalovaná nebyla pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Znalci uvedli, že její jednání bylo reakcí na nahromaděný stres | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Matku a dvouletou dceru zavraždila žena desítkami bodných a řezných ran loni v létě na českobudějovickém sídlišti Vltava, uvedla obžaloba.

Žena v úterý u soudu v Českých Budějovicích zopakovala, že konfliktu předcházela hádka s matkou, u níž s dcerou žila.

„Chtěla jsem odejít ke svému příteli. Ale matka mě nepustila, že bych se o sebe nedokázala postarat. Nechtěla jsem nikomu ublížit, stalo se to v afektu,“ řekla v úterý s pláčem obžalovaná.

Soudce už dříve uvedl, že čin lze považovat za vražedný útok s vysokou mírou brutality. „Nevěděla jsem, co dělám. Co jsem provedla, nemá obdoby,“ řekla obžalovaná. Dodala, že po činu zvažovala, že spáchá sebevraždu, ale nedokázala to.

Reakce na stres

Žena do doby tragické události nebyla nikdy souzena a podle žaloby vedla spořádaný život. Studovala, starala se o svou dceru a pracovala v muzeu. Z posudků znalců vyplývá, že obžalovaná netrpí závažnou duševní chorobou, která by ji vedla k agresivnímu jednání.

V době vraždy obžalovaná nebyla pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Znalci uvedli, že její jednání bylo reakcí na nahromaděný stres. „Lituji toho, co jsme udělala. Chtěla bych poprosit o odpuštění, soud i pána Boha a také mou rodinu. Je mi líto, že už tady není dcerka ani mamka,“ řekla.

Dohodu o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem lze od roku 2020 uzavřít u všech trestných činů včetně zvlášť závažných zločinů. Dohodu musí schválit soud s přihlédnutím k zájmům poškozených. Relativně nový právní institut má odlehčit soudům a urychlit soudní řízení. Přistoupením na dohodu o vině a trestu končí dokazování u soudu.