Žena z Ostravska připravila podle policie přes sto lidí a firem o 16,5 milionu. Dopadli ji na Tenerife

Olomoučtí kriminalisté dopadli osmadvacetiletou ženu z Ostravska, která podle nich připravila 110 právnických a fyzických osob v kyberprostoru o 16,5 milionu korun. Dalších 8,5 milionu korun se pokusila vylákat. Případem se kriminalisté zabývali od roku 2022, v červnu 2023 ji obvinili poprvé. Loni v dubnu uprchla do zahraničí, dopadena byla letos v únoru na Tenerife. Ženu kriminalisté obvinili ze tří trestných činů, hrozí jí až 12 let vězení. Olomouc 12:00 27. března 2025

Žena využila pro své podvody poměrně sofistikovaný postup. Nejprve získala přístup do e-mailových schránek poškozených, využila při tom toho, že si tito lidé svá hesla dlouhodobě neměnili. Následně si sjednala virtuální SIM kartu na tyto poškozené a ovládala tak i jejich telefonní číslo. Získala tím přístup do jejich internetového bankovnictví, odkud odcizila peníze a zároveň si na ně brala také úvěry.

„Šlo o jeden z nejsložitějších případů u nás, a to i po organizační stránce,“ uvedl vedoucí oddělení kybernetické kriminality krajského ředitelství Jiří Prečan. Podle vrchního komisaře Tomáše Buxbauma se žena dopouštěla podvodů od ledna 2022.

Policisté ji v polovině června 2023 obvinili nejprve z toho, že podvodem získala od 35 fyzických a právnických osob, převážně v Havířově, Ostravě a Olomouci, přes tři miliony korun a pokusila se přisvojit další dva miliony. Za to jí hrozil trest pět až deset let vězení. Ženu policisté zadrželi. Skončila ve vazbě, z které však byla propuštěna.

Kriminalisté následně odhalili další její skutky a v dubnu 2024 její stíhání rozšířili. „Přibylo 75 poškozených se škodou 13,5 milionu korun, plus dalších šest a půl milionů korun v podobě úvěrů, které byly bankou zamítnuty. Hrozila jí vyšší trestní sazba osm až 12 let. Žena poté opustila Českou republiku, vypátrat se ji podařilo na Tenerife, kde byla na počátku února 2025 zadržena a eskortována do České republiky, kde skončila ve vazbě,“ doplnil vrchní komisař.

Žena byla obviněna za zločin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za podvod a za neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Obviněná nebyla dosud stíhána, všechny peníze stihla utratit na internetových sázkových portálech, za ubytovací služby, ale i za drogy, dodali policisté.

Několikaměsíční útěk před spravedlností ukončila 4. února policie na Tenerife. Žena, která podvody způsobila škodu převyšující 16 milionů korun, se tam skrývala před trestním stíháním. Minulý týden ji Air Marshalové cizinecké policie eskortovali do ČR. https://t.co/S6oGDDhtpS pic.twitter.com/TdMveg0P4M — Policie ČR (@PolicieCZ) February 26, 2025