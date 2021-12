‚Turisti na mě pořád ukazují.‘ U Hradní stráže jsou muži v přesile, sídlo prezidenta stráží jen tři ženy

Pokud někdy u Pražského hradu uvidíte stát v budce Hradní stráže ženu, máte velké štěstí. Sídlo prezidenta republiky totiž z asi 600 vojáků hlídají jen tři strážkyně. Jednou z nich je i jednadvacetiletá Petra Voráčová, která je ve své rotě jedinou ženou. Pražský hrad 8:08 25. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo prezidenta republiky z asi 600 vojáků hlídají jen tři strážkyně (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Turisti na mě pořád ukazují, to je pravda. Vždycky stojím a jenom slyším: ‚Děvuška, děvuška! Koukejte na ni!‘“ vypráví pro Radiožurnál Petra Voráčová. Uniformu nosí stejnou jako ostatní vojáci, turisté ji ale bezpečně poznají podle blonďatých vlasů, které má zapletené do nízkého drdolu.

„Všichni by si se mnou rádi povídali, ale to nemůžu, což mě někdy i mrzí,“ směje se Voráčová. Na otázku, co by jim řekla, kdyby mohla, odpovídá jasně: „Že jsem tady spokojená!“

Pokud někdy u Pražského hradu uvidíte stát v budce Hradní stráže ženu, máte hodně velké štěstí. Sídlo prezidenta republiky totiž z asi šesti stovek vojáků hlídají jen tři strážkyně.

Vysoká žena vypráví, zatímco se připravuje na službu. Tentokrát nebude stát ve slavnostní uniformě před bránou hradu, ale hlídat v Královských zahradách. V teple kasáren obléká maskáče a balí si velký batoh.

„Je tam spacák. Mám taky různé zimní doplňky, podvlíkačky, termotrička, rukavice, čepici,“ vypočítává Voráčová. „Důležitý je komfort, abychom tam dokázali ty dvě hodiny vydržet.“

Dvě hodiny jsou maximum pro pohyblivá stanoviště, když stojí bez hnutí v budce před Hradem. Strážci a strážkyně se střídají po hodině. Při první službě z toho Voráčovou bolel každý sval v těle. „Bylo to nekonečné. Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu, celkem jsem se toho bála. A člověk zjistí, že se stačí ráno dobře nasnídat, napít a je to v pořádku,“ popisuje.

Celkem strážní služba trvá 28 hodin. Během ní mají vojáci a vojákyně čas i na odpočinek a spánek.

Stůj, nebo střelím!

Před odchodem do terénu ještě přichází opakování se zástupcem velitele čety Tomášem Drdou, jak se ve službě chovat při různých situacích. Dojde i na cvičné zvolání: „Hradní stráž, stůj! Stůj, nebo střelím, stůj!“

„Ví, do čeho šla a chová se podle toho. Není první, která tady je, takže už jsme si na to zvykli,“ říká Drda.

U Hradní stráže pracuje asi třicet žen, většina v administrativě. „Ale v té strážní službě jako takové, v těch strážních budkách a na těch pohyblivých stanovištích slouží pouze tři ženy,“ dodává mluvčí Hradní stráže Jiří Havel s tím, že se počet strážkyň podle něj za poslední roky v podstatě nemění.