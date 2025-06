12 a 13 let vězení. Ženy z kutnohorské sekty jsou vinné v případu smrti léčitele Šiffera, rozhodl soud

Zubařka Magdalena Š. a učitelka v důchodu Irena S. jsou vinné v případu smrti kutnohorského léčitele Richarda Šiffera. Rozhodl o tom soudní senát Městského soudu v Praze v čele s Daniellou Sarah Sotolářovou. Obě ženy byly obžalované z vraždy vůdce sekty, státní zástupkyně jim navrhla tresty 12 a 16 let vězení. Magdaleně Š. soudkyně výši trestu nezměnila, Irena S. má jít do vězení na 13 let. Sotolářová nyní čte odůvodnění.

Kutnohorská sekta Praha 10:30 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít