Zeptejte se lidí, co mě vykroužkovali, jestli zaplatí náklady za dodatečné volby, hájí kandidaturu Hlavatý

Jiří Hlavatý, který se po úspěchu ve sněmovních volbách stal poslancem za hnutí ANO, odmítá, že by se měl podílet na nákladech na doplňující volby do Senátu. Hlavatý totiž zvolením přišel o křeslo senátora a chce se o něj ucházet opět. Vinu za nutnost dalších voleb podle něj nesou voliči, kteří ho vykroužkovali. Praha 16:10 3. listopadu 2017

„To, že se Hlavatý rozhodl obhájit mandát senátora, nemá žádný vliv na to, že se budou konat volby. Volby se konají ne proto, že Hlavatý znova kandiduje a chce obhájit post, ale proto, že 4850 voličů Hlavatého vykroužkovalo,“ řekl sám o sobě poslanec Hlavatý Hospodářským novinám. Dodal, že i kdyby se rozhodl nekandidovat, volby by se konaly, nevidí proto důvod, aby se podílel na jejich nákladech.

Podle Hlavatého by se novináři měli ptát na náklady spíš voličů, kteří ho volili, než jeho. „Já nevím, co je na tom nelogického. Vy to rozporujete a jdete proti 4850 voličům, kteří mě vykroužkovali. Proti nim jdete. Jich se zeptejte, proč mě vykroužkovali. A jich se zeptejte na to, jestli zaplatí náklady na dodatečné volby,“ řekl deníku.

Hlavatý přišel svým zvolením do sněmovny o křeslo v Senátu a to, že si mezi dvěma funkcemi nemohl vybrat, označil za návrat do totality. Navzdory tomu, že tuto možnost nejprve vylučoval, ohlásil ve čtvrtek, že se bude opět ucházet o post senátora.

„Chci prostě obhajovat mandát senátora. Podíval jsem se z okna nebo já nevím, co vám na to mám říct. Nic za tím, proboha, nehledejte,“ řekl k opětovné kandidatuře.