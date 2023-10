Zeštíhlení státu do konce roku? Ve Strakovce už leží návod, ministři ho nemají, úspora je nejasná

Na Úřadu vlády se má v pátek řešit „zeštíhlování státu“, které si dala za cíl Fialova vláda. Ministerstvo vnitra k tomu tamním úředníkům doručilo metodiku, na které rok pracovalo a kterou testovalo samo na sobě. Ministři dokument ale zatím nemají. Na vládu vůbec nepůjde, přestože Vít Rakušan (STAN) dříve avizoval, že dokument budou mít ministři v rukou v září. Takzvanou inventuru státu kabinet slíbil provést do konce roku. Praha 6:00 13. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministři Fialova kabinetu během tiskové konference ke konsolidačního balíčku, který má pomoci zpomalit zadlužování státu. Inventura státu a revize jeho agend by k tomuto cíli měla přispět také | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Interní revizi agend a činností jsme v září dle předpokladů ukončili a materiál Revize agend v ministerstvu vnitra jsme odeslali Úřadu vlády k dalšímu využití,“ uvedla na dotaz redakce iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá minulý týden.

Redakce se opakovaně na materiál ptala, protože ministr Rakušan v květnu na tiskové konferenci ke konsolidačnímu balíčku řekl, že dlouho připravovaný postup revize státních agend bude mít vláda na stole v září.

„Nejdéle po vládních letních prázdninách bych to chtěl představit vládě jako celku a poskytnout to kolegům z vlády. Myslím si, že to je něco, co je i v ideovém souladu s tím, co je obsahem tohoto balíčku (konsolidačního – pozn. red.),“ zmínil Rakušan.

Ještě během srpna jeho mluvčí Malá tento jeho záměr potvrdila: „Metodika a konkrétní příklady z praxe ministerstva vnitra bude poskytnuta členům vlády v září letošního roku tak, jak již ministr vnitra dříve sdělil médiím.“

Zpoždění?

Už teď je jasné, že celý plán na zeštíhlování státu, jak si ho ve svém programovém prohlášení kabinet Petra Fialy (ODS) vytknul, má zpoždění. A ne první. Původně vláda plánovala provést inventuru a zredukovat počty úředníků už do konce roku 2022. Nakonec ale Fialův kabinet jízdní řád zeštíhlování upravil a v kolonce „termín“ přepsal datum na konec letošního roku.

„Na základě inventury všech agend státu do konce roku 2023 představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst. Zbytečné úřední úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme.“ Aktualizované Programové prohlášení vlády

V pátek sice nad dokumentem, jehož obsah je zatím veřejnosti neznámý, skutečně proběhne jednání, ministři se ho ale účastnit nebudou. „Materiál nebyl určen pro jednání vlády,“ potvrdila Malá. Ve Strakově akademii ho tak bude projednávat pracovní skupina pro revizi agend celé státní správy, která vznikla letos v červnu.

„Nejedná se o uzavřenou, formalizovanou skupinu, ale o tým lidí, kteří diskutují a hledají možnosti,“ popsal v září formát skupiny mluvčí vlády Václav Smolka.

V týmu se podle něj potkají zástupci ministerstva vnitra, kteří už řadu měsíců metodiku připravují, odborníci z Národní ekonomické rady vlády a také lidé z Úřadu vlády nebo ministerstva financí.

Kdy ho skutečně dostanou do rukou jednotliví ministři, aby případně mohli začít své úřady revidovat, se neví. „Předpokládáme jeho distribuci ostatním resortům po pracovní linii, a to po vyhodnocení a případných úpravách nebo doplnění Úřadem vlády,“ řekla k tomu pouze Malá.

Rok mapování a testování

Jak se metodika připravovala na resortu vnitra, popsal iROZHLAS.cz už v září. Zaměstnanci úřadu nejdříve zmapovali veškeré odborné agendy na úrovni jednotlivých útvarů – vnitro řeší třeba migraci a azyl, archivnictví, bezpečnost nebo požární ochranu. Posoudili, jak by se případně mohla zvýšit efektivita jejich výkonu, řešili jejich elektronizaci nebo v případě zbytnosti jejich zrušení.

Po prvotním testování pak dostaly manuál k vyzkoušení i další odbory z ministerstva. Veškerou práci na dokumentu tak odvedli zaměstnanci Rakušanova úřadu, bez pomoci externích firem nebo jiných organizací.

Zásadní otázka, kolik by stát mohl ušetřit, zatím zůstává bez odpovědi. Důvod? „Před přijetím dílčích rozhodnutí o tom, které agendy nebude ministerstvo dále vykonávat, nelze předjímat výši dosažených úspor nebo míru rušených míst, zkracování úvazků či jiných personálních opatření,“ vysvětlila už v září Malá.

Navzdory slibům, že stát má zeštíhlit, vzrostl letos počet státních zaměstnanců oproti loňsku o více než 10 tisíc lidí. K nárůstu ale došlo především ve školství. Učitelů je podle ministerstva financí 194 125, o 7300 víc než loni. Nepedagogických pracovníků ve školství zaměstnává stát 77 053, zhruba o 1000 víc než loni.

U policistů, hasičů, vězeňské služby nebo celní správy pracuje 69 227 lidí, jejich počet se zvýšil zhruba o 750. Vojáků je 28 134, o 1100 víc než před rokem.