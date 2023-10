Efekt přinesla, hájí Blažkův úřad analýzu k zeštíhlení státu. Od ledna ministerstvo zruší celou jednu sekci

Ministerstvo spravedlnosti vedené Pavlem Blažkem (ODS) se rozhodlo od ledna 2024 zrušit celou jednu svoji sekci, a to v návaznosti na externí analýzu společnosti Ernst & Young. Úřad to uvedl na svém webu v reakci na článek serveru iROZHLAS.cz. Redakce totiž dříve popsala, že resort si externí zhodnocení své činnosti za více než milion zaplatil v době, kdy ministerstvo vnitra chystalo metodiku na zeštíhlení státu pro celou státní správu zdarma. Praha 7:00 27. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Pavel Blážek zruší od ledna nového roku celou jednu sekci svého úřadu. O kterou konkrétně půjde, zatím není jasné | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky bylo zadání analýzy za 1,1 milionu korun v souladu s programovým prohlášením vlády: „Účelem bylo zhodnocení současného stavu zajištění vybraných agend resortu justice s cílem navrhnout doporučení pro jejich budoucí optimalizaci, a to k 1. lednu 2024.“

Řepka to uvedl v prohlášení na webu ministerstva, v němž se vyjadřoval k zjištění redakce iROZHLAS.cz, že si Blažkův resort zaplatil externí analýzu v době, kdy už půl rok vznikala metodika na ministerstvu vnitra. Prostor pro vyjádření nicméně ministerstvo dostalo již před vydáním původního textu – otázku, k jakým závěrům zadaná analýza dospěla a jaká konkrétní doporučení z ní plynou, ovšem nechalo bez odpovědi.

Vláda si ve svém aktualizovaném programovém prohlášení vytkla provést inventuru státu do konce letošního roku. Do té doby chce představit konkrétní plány na snížení úřednických míst, zrušit zbytečné úřední úkony a zefektivnit poskytované služby.

Naplnit by tento slib měly úřady především na základě zmíněné metodiky revize státních agend, která vznikala rok na ministerstvu vnitra a kterou by v nejbližší době měli všichni ministři dostat do ruky. Její přípravu ale provází určité zpoždění. K dispozici měla být podle původních prohlášení členům vlády už v září.

Zrušená sekce

Blažkův resort si na začátku letošního února vedle toho zadal analýzu u poradenské společnosti Ernst & Young. A mluvčí Řepka už dříve pro redakci uvedl, že to není v rozporu s tím, co připravují úředníci na vnitru.

„Analýza již efekt přinesla,“ hájí nyní kroky ministerstva spravedlnosti. První konkrétní opatření, která navazují na doporučení z dokumentu, se podle něj promítnou ve změnách organizační struktury resortu od ledna 2024.

„Konkrétně dochází ke zrušení celé jedné sekce, kdy výkon její agendy bude začleněn do ostatních sekcí,“ dodal Řepka. Podle něj dojde k úsporám, protože se zruší vedoucí tabulková místa, sníží se byrokracie a tím i zefektivní činnost.

Na doplňující dotaz, jaká konkrétní sekce bude zrušena, ale Řepka nereagoval. Na ministerstvu v tuto chvíli funguje sekce státního tajemníka, sekce mezinárodní a evropské spolupráce, sekce dohledu a justice, sekce ekonomická a správní, sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce a sekce vězeňství a resortní kontroly.

Tyto kroky, které mají vést k zefektivnění fungování resortu, ministerstvo spravedlnosti podnikne na základě své externí analýzy. Podle mluvčího pak budou brzy následovat další, vycházející z metodiky ministerstva vnitra.

„Aktivity ministerstva vnitra sice míří na zeštíhlení státní správy, ale již se nezabývají mapováním záležitostí týkajících se personálních kapacit resortu spravedlnosti nebo mapování konkrétních procesů,“ vysvětlil důvody, proč bylo třeba mít i další externí analýzu. Více si o metodice ministerstva vnitra můžete přečíst ZDE.