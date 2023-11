23 stránek návodu, jak zeštíhlit stát. Rakušanův úřad zveřejnil metodiku, na které rok pracoval

Pracovalo se na ní rok a nyní je konečně hotová. Metodiku k zeštíhlení státu zveřejnilo v minulých dnech ministerstvo vnitra na svém webu. A do ruky jí dostali také ministři a vedoucí pracovníci jednotlivých resortů. Dokument obsahuje pouhých 13 stran a je opatřen dalšími deseti stranami příloh. Připravit konkrétní kroky, jak zefektivnit fungování státní správy, je teď ale na Úřadu vlády. Praha 5:00 17. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Resort Víta Rakušan pracoval na metodice rok. Vymyslet konkrétní kroky, jak zeštíhlit stát, jsou teď ale na Úřadu vlády | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Členům vlády je tímto předkládán souhrnný materiál k revizi agend ministerstva vnitra,“ píše se v úvodu metodiky. Tu ministerstvo zveřejnilo na svém webu, předalo ji pracovní skupině ve Strakově akademii a do ruky ji dostali i vedoucí pracovníci jednotlivých resortů. Metodiku si můžete prostudovat ZDE.

Podřízení Víta Rakušana (STAN) ji dostali za úkol vytvořit v srpnu loňského roku. Na dokumentu se podíleli pouze a jen zaměstnanci resortu, zapojena nebyla žádná externí společnost. A ministerstvo vnitra se stalo jakýmsi pokusným králíkem.

Konkrétní kroky a opatření, které zaměstnanci navrhli, pak také otestovali na sobě, respektive na vybraných sekcích. Poté ji dostali k vyzkoušení i další odbory v rámci úřadu. Tím role resortu vnitra při přípravě zeštíhlování státu končí.

„Materiál jsme odeslali Úřadu vlády ČR k dalšímu využití, neboť v jeho gesci byla zřízena pracovní skupina pro revizi agend celé státní správy,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá s vysvětlením, že gestorem inventury státu bude právě zmíněná pracovní skupina.

Ne příliš rozsáhlý materiál obsahuje metodiku k provedení revize agend. Tedy zjednodušeně má jít o návod, jak přezkoumat veškeré činnosti, které daný úřad má na starosti. A určit, zda je vykonává efektivně, zda je není možné vylepšit nebo dokonce zrušit a také na nich ušetřit.

Jsou v něm také uvedeny příklady konkrétních závěrů, ke kterým úředníci resortu vnitra po roční práci došli. Jako příklad třeba uvádějí, že ministerstvo vnitra musí přezkoumat a vylepšit soustavu archivů nebo změnit zákon o veřejných sbírkách či státním občanství.

Vedení Rakušanova úřadu tak bude nyní řešit pouze to, jak co nejlépe vylepšit své vlastní fungování. „Pro samotné ministerstvo z metodiky vyplynuly desítky opatření, které teď budeme postupně naplňovat,“ potvrdila Malá.

Do konce roku

Současná vláda si vytkla slib provést inventuru všech agend státu do konce roku 2023. Konkrétně do svého aktualizovaného programového prohlášení napsala, že představí konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst a že zruší zbytečné úřední úkony a potřebné služby zefektivní.

Mluvčí kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS) ještě v polovině října pro iROZHLAS.cz řekl, že tenhle slib má vláda v plánu stihnout splnit v termínu, tedy do konce letošního roku.

Některá ministerstva ale na „představení vládních kroků“ nečekají, jak vyplývá z jejich vyjádření pro iROZHLAS.cz. „Ministerstvo školství provádí procesní posouzení vykonávaných agend průběžně a podle zjištění pak přijímá opatření,“ uvedla mluvčí Tereza Fojtová s dovětkem, že v tom bude pokračovat i s pomocí metodiky ministerstva vnitra, případně návodu z Úřadu vlády.

Interně prý na revizi agend pracují i na ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu pro místní rozvoj nebo resortu životního prostředí či zemědělství. „Předpokládáme, že díky metodice tyto aktivity ještě zintenzivníme,“ doplnila mluvčí úřadu Ivana Bartoše (Piráti) Veronika Hešíková. Některé návrhy plánuje mít úřad připravené do konce letošního roku.

„Ministerstvo životního prostředí má tuto metodiku (vnitra, pozn. red.) k dispozici. Aktuálně ji studujeme a chceme podle ní podrobit revizi agendy resortu. Na revizi agend z pokynu ministra pracuje i útvar interního auditu,“ napsala tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková.

I ministerstvo kultury se do příprav změn pustilo samo. „V současné době z vlastní iniciativy připravujeme optimalizaci a revizi interních procesů, digitalizaci a automatizaci související s dotačními řízeními a souvisejícími agendami,“ popsala jeho mluvčí Petra Hrušová.

Na ministerstvu spravedlnosti si dokonce zaplatili vlastní externí analýzu, o které si můžete více přečíst ZDE. Na jejím základě už připravují první organizační změny, dojde například ke zrušení celé jedné sekce, jak už dříve zjistil server iROZHLAS.cz.

Na návod ze Strakovy akademie naopak čekají na ministerstvu financí. „Ministerstvo financí plánuje provést revizi agend nejen na samotném úřadu, ale i v jeho přímo řízených organizacích. Nicméně jde o dlouhodobější projekt, který se začne realizovat v příštích měsících,“ řekla Gabriela Krušinová z tiskového odboru.

Podobně se vyjádřila i Petra Milcová z tiskového odboru ministerstva průmyslu: „Do konce roku by měly být představeny výsledky pracovní skupiny Úřadu vlády, který má tento úkol v gesci. Až poté bude následovat fáze přípravy konkrétních kroků pro jednotlivé resorty.“

Návod?

Metodika nejdříve popisuje, jak definovat agendy, které by měly jednotlivé úřady tzv. revidovat. Vypočítává, že v rámci státní správy jich je aktuálně evidováno 390. A také upozorňuje, že to, co je pro jeden úřad agenda, může být pro jiný úřad jen tzv. podpůrnou činností.

„Například ministerstvo práce a sociálních věcí je gestorem agendy „personalistika“, která je upravena zákoníkem práce, přičemž ostatní resorty mají personalistiku podle zákoníku práce jako podpůrnou činnost,“ popisuje dokument.

Rozlišení je zásadní, protože zatímco věcné agendy jsou podle metodiky dány „zejména zákonem a usneseními vlády a jejich změna je časově delší záležitostí“, obslužné činnosti lze změnit relativně rychle. „A relativně rychle lze dosáhnout jejich optimalizace a tím zefektivnění chodu celého úřadu,“ píše se v metodice.

Ukázka z metodiky ministerstva vnitra k zeštíhlení státu | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: ministerstvo vnitra

Materiál obsahuje také řadu otázek, které by si měli vedoucí úřadů položit při rozhodování, zda je daná činnost pro úřad důležitá, zda ji musí vykonávat a zda ji není možné zrušit či změnit. V rámci příloh jsou pak připojeny šablony, respektive tabulky, podle nichž se má při revizi postupovat.

Ukázka z metodiky ministerstva vnitra k zeštíhlení státu | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: ministerstvo vnitra

Navzdory slibům, že stát má zeštíhlit, vzrostl letos počet státních zaměstnanců oproti loňsku o více než deset tisíc lidí. K nárůstu ale došlo především ve školství. Učitelů je podle ministerstva financí 194 125, o 7300 víc než loni. Nepedagogických pracovníků ve školství zaměstnává stát 77 053, zhruba o 1000 víc než loni.

U policistů, hasičů, vězeňské služby nebo celní správy pracuje 69 227 lidí, jejich počet se zvýšil zhruba o 750. Vojáků je 28 134, o 1100 víc než před rokem.