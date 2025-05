Zeť Putinova zbrojaře je v Česku ‚persona non grata‘. Stěžovat si musíte jinde, vzkázal mu soud

Letos devětatřicetiletý Rus Rostislav Zorikov byl roky příbuzensky spřízněný s jedním z nejvýznamnějších ruských zbrojařů Borisem Obnosovem. Za manželku si vzal jeho dceru, s níž má syna. Obnosov je šéf ruského státního koncernu KTRV, jenž armádě ruského vládce Vladimira Putina dodává rakety.

Všichni tři mají úzkou vazbu na Česko, Zorikov třeba vlastní byt v pražských Hlubočepích. Od 16. srpna 2023 přitom nesmí se svým majetkem ani penězi na území České republiky zacházet. Právě tehdy ho vláda Petra Fialy (ODS) zařadila kvůli stykům s Obnosovem na sankční seznam, Zorikov od něj inkasoval desítky milionů korun.

Obnosovův zeť se po rozhodnutí Fialova kabinetu obrátil na policejní prezidium s dotazem, zda ho má v záznamech. Vedení sboru ho informovalo, že ho vede v databázi nežádoucích osob. Zorikov proti této evidenci podal žalobou. Nejvyšší správní soud na konci dubna Rusovo podání s konečnou platností zamítl.

„Pakliže žalovaný (policejní prezidium) stěžovateli (Zorikov) na základě jeho žádosti (…) sdělil, že je evidován v evidenci nežádoucích osob, postupoval v souladu s rozhodnou zákonnou úpravou. Tímto sdělením neporušil veřejná subjektivní práva stěžovatele,“ zní pasáž verdiktu z 30. dubna, jejž iROZHLAS.cz prostudoval.

Soudce Jiří Palla tím dal razítko na předchozí rozsudek Městského soudu v Praze, jenž Zorikovovu žalobu zamítl jako první. Obě instance došly ke shodnému závěru. Policie Rusa zanesla mezi nežádoucí osoby na základě rozhodnutí vlády, sbor tak postupoval v souladu se zákonem o provádění mezinárodních sankcí.

⚡️⚡️⚡️ Just now in Prague a Russian activist who was peacefully protesting outside of the building owned by the son-in-law of Putin's chief missile advisor was beaten up...BY THIS VERY SON-IN-LAW who turned up in person. pic.twitter.com/ScfH5qFQuc