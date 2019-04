‚Zas*aný gumy‘. Student zfackovaný policistou se choval jako ‚nevycválaný mladíček‘, píše soudkyně

Zásah proti odpůrci čínského prezidenta, nebo zadržení „nevycválaného mladíčka bez špetky zdravého respektu“, který bezdůvodně urážel vojáky? Obvodní soud pro Prahu 2 na konci února už podruhé rozhodl o případu studenta, kterému dal policista Jan Nekvapil na služebně facku. Redakce iROZHLAS.cz přináší podrobnosti z rozsudku, který získala na základě informačního zákona. Původní zpráva Praha 6:00 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Student Josef Tajovský, kterého policie zadržela den po návštěvě čínského prezidenta v Praze a kterému policista na služebně dal facku. | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhas

Před třemi lety den po návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze zadrželi policisté studenta Josefa Tajovského, když šel s kamarády z Riegrových sadů, kde venčil psa. Měl podle nich totiž vulgárně pokřikovat na vojáky, kteří tehdy v ulici hlídkovali právě kvůli čínské delegaci. Na služebně, kam ho poté odvezli, mu měl Nekvapil vrazit facku, druhý policista Martin Kopp ho pak v jiné místnosti měl chytit pod krkem a také ho uhodit.

„Soud obžalovanému uložil vzhledem ke skutečnosti, že se podle názoru soudu jednalo o mimořádné osobní selhání obžalovaného, v poměrně vypjaté době března 2016 a že k tomuto selhání svým chováním vydatně přispěl i poškozený, trest na spodní hranici sazby v trvání 3 roků, s podmíněným odkladem výkonu tohoto trestu na zkušební dobu v trvání 3 roků.“ Iva Fialová (soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2)

O případu se v médiích od počátku psalo jako o nepřiměřeném zásahu proti tehdy devatenáctiletému maturantovi, ke kterému policisté přistoupili kvůli jeho názoru na návštěvu čínského prezidenta i práci policie během ní. Z rozsudku vyplývá, že soudkyně celou záležitost vyhodnotila jinak.

„Nelze vyloučit, že poškozený, jehož verbální projevy samy o sobě dokládají jeho vztah k ozbrojeným silám a složkám, vzal napadení obžalovaným Nekvapilem jako záminku ke mstě vůči policii a zviditelnění své osoby, kdy se může prezentovat jako mučedník za svobodu slova,“ napsala v rozsudku soudkyně Iva Fialová.

Přitom se podle ní mladík nechoval dobře a měl by být za to potrestán. „Choval se na ulici jako nevycválaný mladíček bez špetky zdravého respektu ke státu a v dané věci bylo na místě samozřejmě to, aby nebyl nijak napaden, ale na druhou stranu mělo být jeho jednání došetřeno a potrestáno.“

Nepřístupný exces

Soud Nekvapilovi udělil tříletou podmínku. Závěr je jasný. „Zneužil bezbrannosti a tísně poškozeného… když ve chvíli, kdy seděl na židli s rukama spoutanýma za zády, tudíž v pozici, kdy nebyl schopen účinné obrany proti jednání obviněného, jej nejprve udeřil do oblasti obličeje svou hrudí, opatřenou kovovým odznakem se služebním číslem a poté jej dvakrát udeřil rukou do obličeje,“ stojí v rozsudku s tím, že se jednalo o nepřípustný exces.

Úderem mu měl způsobit nejen drobná zranění, ale zejména pak „závažnou újmu na základních lidských právech, neboť nebyla zachována jeho lidská důstojnost“.

Proti Nekvapilovi mluví především kamerový záznam, na kterém je zachyceno, jak máchá pravou rukou k místu, kde měl student hlavu: „Soud nemá pochyb o tom, že po vražení odznaku do obličeje levou rukou a bezprostředně poté pravou rukou jednou přesně neurčitelným způsobem a přesně nezjistitelnou intenzitou udeřil poškozeného.“

Že by Nekvapil pouze „lusknul prsty“ u hlavy studenta, jak celou situaci vysvětloval právě policista, soud odmítl.

Druhý policista Kopp skončil bez trestu. V místnosti, kde měl Tajovského chytit pod krkem a pak mu dát facku totiž nikdo jiný kromě nich dvou nebyl. O škrcení se navíc nic nepsalo ani v lékařské zprávě, kterou sepsal lékař po vyšetření studenta. Vina Koppa tak nebyla prokázána.

„Styďte se za čínského prezidenta“

K celému incidentu došlo kvůli tomu, co měl Tajovský křičet na vojáky - podle policistů měl být vulgární a očividně pod vlivem alkoholu, proto ho zastavili. On tvrdí, že měl ozbrojené hlídce pouze říct, že se mají stydět za čínského prezidenta, a odmítá, že by byl sprostý.

V ulicích Prahy během jeho návštěvy policisté totiž zadrželi asi dvě desítky demonstrantů z řad příznivců i odpůrců státníka. Kritizována policie byla třeba kvůli tomu, že brali odpůrcům tibetské vlajky. Dva policisté dokonce přišli na filmovou a televizní fakultu kvůli tomu, že měla tibetskou vlajku vyvěšenou. Jiní strážníci nařídili sundat vlajku Tibetu a Tchaj-wanu z oken kanceláře naproti hotelu Hilton, kde byl čínský státník ubytován.

„Styďte se za čínského prezidenta,“ měl tehdy maturant říci hlídce. Podle výpovědí některých svědků, které soud oslovil, ale přesně tyto slova mladík nepoužil.

Jeden z vojáků vypověděl, že student volat „ať táhnout do pr*ele, gumy zas*aný“, podle dalšího použil jiné vulgární výrazy. Všichni nicméně řekli, že si přesné znění toho, co křičel, nepamatují. Soud si je totiž předvolal až poté, co mu celou věc vrátil odvolací Městský soud. Shodují se ale, že se jednalo o hanlivé výrazy.

Že Tajovský nadávku použil, potvrdila podle rozsudku i jeho kamarádka, která celý incident tehdy natáčela a která také vypovídala. Podle ní tehdy padlo: „fízlové, jděte do pr*ele, proč hlídáte Čínany“. Jiný studentův kamarád zase potvrdil, že měl Tajovský několik piv.

Ačkoliv se soud způsobem samotným zadržením neměl zabývat, podle rozsudku „ale dost dobře není možné tuto část děje ignorovat".

Věc pokračuje

Podle mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcely Pröllerové se státní zástupkyně i obžalovaný odvolali. Případ tak ještě nekončí. To potvrdil i advokát poškozeného studenta Jiří Švejnoha.

Policista Martin Kopp u soudu. | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

„Já se tedy nemůžu odvolat do toho výroku o zproštění. Do toho se odvolala státní zástupkyně, ta na odvolání trvala, odůvodnila ho. My teď vlastně čekáme na rozhodnutí toho odvolacího soudu. Ta věc pokračuje dál,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. Celá věc se opět vrací k Městskému soudu v Praze. To ale odvolání zatím neobdrželo, jak potvrdila redakci jeho mluvčí Markéta Puci.

Švejnoha nezastupuje Tajovského ve sporu o facku a ponížení, tuto linku dozorovala státní zástupkyně Martina Adámková. Je jeho zmocněncem kvůli náhradě škody, kterou žádá za poškozený mobil. Ten mu policisté vyrazili z ruky, když ho zadrželi.

„Je to banální částka, asi 500 korun za poškozený mobil. Ale uplatňujeme to hlavně z důvodu, abychom vůbec byli účastníky řízení. Ta újma se odehrávala hlavně v tom ponížení a porušení práva na zachování důstojnosti,“ vysvětlil.

Redakce kontaktovala i Nekvapilova advokáta, ten se ale s odkazem na mlčenlivost odmítl k případu vyjádřit.

Soud o záležitosti rozhodoval už podruhé. Když řešil incident před rokem, Koppa zprostil viny a případ druhého policisty Nekvapila předal k posouzení ministerstvu vnitra jako možné kárné provinění. Státní zástupkyně se ale tehdy odvolala, nízký trest se jí nelíbil. Městský soud v Praze ji dal za pravdu, a proto se případ vrátil zpět k soudu nižší instance. Ten byl na druhý pokus přísnější.