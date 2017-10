Zfušované zábradlí v Třebíči ohrožuje chodce. 'Připomínkoval jsem ho,' tvrdí místostarosta

Bezbariérovou trasu v centru Třebíče lemuje špatně svařené zábradlí. Chodci na Komenského náměstí se obávají zranění. Mezi trubkami jsou ostré hrany a až několik centimetrů velké mezery. Může v nich zůstat i celý prst. Třebíč 7:00 11. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezbariérovou trasu v centru Třebíče lemuje špatně svařené zábradlí | Foto: Michal Malý | Zdroj: Český rozhlas

„Není to napojené normálně, vybroušené,“ pozastavuje se nad kvalitou svarů zábradlí Bohumil Hotový, který sám chodí o hůlce a potřebuje se něčeho přidržovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bezbariérovou trasu v centru Třebíče lemuje špatně svařené zábradlí

V ohrožení jsou především malé děti nebo starší méně pohybliví lidé, kteří se zábradlí chytají. Ve velkých mezerách může zůstat i celý prst. Některé trubky ani svařené nejsou.

Místostarosta za ČSSD Vladimír Malý, který byl za přestavbu Komenského náměstí od začátku zodpovědný, o problému ví a slibuje nápravu. „Samozřejmě stát se může cokoliv – úraz, nicméně, já jsem to zábradlí připomínkoval, takže předpokládám, že se ještě některé věci doupraví,“ řekl Českému rozhlasu Vysočina.

Podle vedení města oprava zábradlí ale potrvá ještě několik týdnů. Jednotlivé díly jsou pozinkované a musejí se vozit do zinkovny ve Velkém Meziříčí. Oprava by měla být podle města hotová do zimy.

Jednotlivé díly jsou pozinkované a musejí se vozit do zinkovny ve Velkém Meziříčí. Oprava by měla být podle města hotová do zimy | Foto: Michal Malý | Zdroj: Český rozhlas

Mezi trubkami jsou ostré hrany a až několik centimetrů velké mezery | Foto: Michal Malý | Zdroj: Český rozhlas