Všichni s ním měli dobré vztahy, jsme v šoku, tvrdí kolegové muže obviněného ze žhářství v Bohumíně

Karvinský soud v úterý poslal do vazby muže obviněného ze žhářského útoku v Bohumíně. Při požáru zemřelo 11 lidí, z toho tři děti. Radiožurnálu se podařilo získat svědectví lidí, kteří viděli výraznou změnu chování u podezřelého. Zlomem byla podle nich smrt jeho syna. Ostrava 17:01 11. srpna 2020

Rodinní přátelé potvrdili, že muž v posledních letech zcela změnil své chování. Začal být agresivnější a měl sklony k hádkám. Jeho nepříjemné chování se postupem času stupňovalo. Důvodem nejspíš byla bolestivá ztráta syna Marka.

Před několika lety totiž tragicky zahynul na železničním kolejišti. Od té doby se obviněný začal navenek projevovat nepříjemně a to i na druhého syna Lukáše.

„Posléze, když jsme si třeba sedli na pivo a byl tam otec, tak se opil a nadával a byl agresivní. Asi ho něco dost trápilo, když se s ním hádal, ani nebylo jasné kvůli čemu. Asi z žárlivé scény, nebo z něčeho takového, tak to tam podpálil,“ popisuje rodinný přítel Tomáš Minárik.

Dobré vztahy na dílně

V bytě, na který obviněný zaútočil hořlavinou, žil právě jeho druhý syn Lukáš s přítelkyní Lenkou, i se svou matkou, která před měsícem podezřelého opustila. To mohla být poslední kapka. Minárik je změnou v chování obviněného šokovaný. Muže si totiž pamatuje jako pohodového známého.

„Pokecali jsme úplně v pohodě, normálně. Mám takové tušení, že Lukáš měl bratra Marka a ten procházel kolejištěm a srazil ho vlak, takže bohužel zemřel. Od té doby se mi zdál jejich tatík takový divný, že se uzavřel do sebe,“ dodává.

Podezřelý muž posledních pět let pracoval jako vrátný ve firmě v bohumínské části Vrbice. Do práce chodil včas, neměl žádné konflikty a nijak se svým chováním nevymykal.

„Pro nás všechny je to překvapení. V práci to byl naprosto bezproblémový člověk. Chodil včas, fungoval, dělal to co měl, prostě bez problému. Neměl jsem na něj jedinou výtku. Kluci na dílně s ním měli všichni dobré vztahy, takže pro nás všechny to bylo překvapení a šok,“ potvrzuje jeho nadřízený Daniel Bratovanov ze společnosti Bohumín Terminál.