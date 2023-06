Přinesl si líh, klestí a našel příhodné místo. Žhář popsal, jak založil největší požár v Česku

„Syn má psychické potíže,“ oznamoval muž z Rumburku na Děčínsku, když přišel letos 4. dubna na policejní služebnu, aby nahlásil zmizení svého šestatřicetiletého syna Jiřího L. „Mám o něj strach, nikdy se takhle nechoval,“ říkal policistům.

Dva dny před tím, než otec nahlásil jeho zmizení, se oba pohádali. Otec policistům vypověděl, že mu syn v domě poničil akvárium a kamna, napsal výhrůžný dopis a zmizel.

Jak se později ukázalo, právě v té době se Jiří L. toulal Národním parkem České Švýcarsko. Sám pak policistům popsal, jak v honitbě Vlčí hora 3. dubna po třetí hodině odpoledne vylezl na myslivecký posed a v něm zapálil matraci. Slezl dolů a sledoval, jak se požár rozhořel, až pohltil celý posed.

Druhý den 4. dubna se stavil za svým strýcem, od kterého si půjčil 200 korun na jídlo, a vyrazil znovu do parku. V lese u rozhledny Dymník zapálil seno v krmelci a šel dál. Po půlnoci přišel na Vlčí hoře k rekreační chatě, do volně přístupného přístavku donesl líh, suché seno a škrtl zapalovačem.

Požár zcela pohltil přístavek i celou chatu a z ní se pak rozšířil dál na nedalekou rozhlednu, na které poničil obložení, okna a schodiště. Jedním škrtnutím Jiří L. způsobil škodu dva miliony na chatě a další dva miliony na rozhledně.

V noci z 8. na 9. dubna pak zapálil další dva posedy na Vlčí hoře a v Doubici. Vždycky našel něco, čím požár založil. Na jednom posedu zapálil matraci, v druhém koberečky. Když procházel nad Kyjovem kolem krmelce, zapálil i ten. Tentokrát použil časopis, který si nesl v batohu. Tak to muž sám vypověděl policii.

Nakonec se přiznal i k tomu, že loni v červenci zapálil Národní park České Švýcarsko.

V noci z 23. na 24. července v místě zvaném Malinový důl založil požár a z jeho výpovědi vyplývá, že to udělal úmyslně. Jak řekl policii, přinesl si líh a nanosil klestí na místo, které považoval za „nejvhodnější pro úspěšné rozhoření“.

‚Byl spolehlivý, možná příliš‘

Policisté řešili loňský požár parku a letošní dubnové menší žhářské útoky odděleně. Byli přesvědčení, že je musel zakládat někdo, kdo se v národním parku dobře vyzná. Vytipovávali proto podezřelé i mezi současnými i minulými pracovníky parku.

Do toho pátrali po ztraceném Jiřím L. a zveřejnili informaci, že je pohřešovaný. „Když jsem na facebookovém profilu policie viděl, že se po něm pátrá, sdílel jsem tuto informaci veřejnosti na našich sociálních sítích, protože ho známe a přišlo mi to důležité,“ říká Jan Kolář, starosta Krásné Lípy na Děčínsku, odkud Jiří L. pochází.

Škoda: 278 milionů Požár zasáhl 1100 hektarů parku, likvidovalo ho zhruba 6300 hasičů, včetně hasicích letadel z Itálie, Polska, Slovenska, Německa a Švédska. Celková škoda činí skoro 278 milionů korun. Obviněnému muži hrozí až 15 let vězení.

Obě pátrání - po žháři i ztraceném muži – se střetla, když kriminalisté zjistili, že Jiří L. dříve pracoval v národním parku. V parku vypomáhal při likvidaci nepůvodních dřevin a několik let až do roku 2018 také jako dobrovolný strážce.

Mezitím tam byl v roce 2013 krátce zaměstnaný jako profesionální strážce, když zaskakoval za kolegu na rodičovské dovolené. Tehdy střežil park ve dvojici s Václavem Ničem.

„V té době byl naprosto normální, chodil i do směn s německými strážci a byl naprosto spolehlivý, možná až moc,“ vzpomíná Nič a přidává příklad: „Likvidovali jsme kaštanovník setý, který se rozmnožil kolem Pravčické brány. A Jirka to dělal tak důsledně, až nad Hřenskem spadl ze skály a zachránilo ho to, že dopadl za stánek, kde leželo plno kartonových krabic.“

Spolu zažili i dramatické chvíle. V lednu 2013 přistihli muže, který se vloupal do chatky národního parku. Lupič před nimi prchl a na útěku po nich vystřelil.

V chatě nechal zavařovací sklenici s marihuanou, „větší množství střeliva s křížně naříznutými špičkami“ a vzkazy, že chce zavraždit svého psychiatra. V lesích se pak ukrýval měsíc a půl, než ho policie dopadla.

A ještě jednu vzpomínku si Nič vybavil: „Jirka byl velmi ostýchavý k dívkám.“

Pokus o znásilnění kolegyně

Proč musel Jiří L. v roce 2018 odejít, Václav Nič neví a mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov to nechce prozradit. Jen řekl, že profesionální i dobrovolní strážci musí splňovat několik podmínek. „A on prostě ztratil způsobilost vykonávat činnost dobrovolného strážce,“ řekl Salov.

Mezi podmínkami je například dobrý zdravotní stav nebo bezúhonnost. A právě o tu v té době Jiří L. přišel. V lednu 2018 mu totiž Okresní soud v Děčíně dal trest dva a půl roku podmíněně odložený na tři a půl roku za pokus o znásilnění.

Stalo se to 21. července 2017, kdy Jiří L. kromě dobrovolného hlídání národního parku pracoval v centru pro drogově závislé White Light v Rumburku. Ten den napadl kolegyni a pokusil se ji znásilnit, ženě se před ním nakonec podařilo utéct.

Vedoucí centra Vít Jelínek byl tehdy u toho, komentovat to ale nyní nechtěl. „O našich bývalých zaměstnancích vám nebudu nic říkat,“ odpověděl na dotaz Radiožurnálu.

Znal detaily

Vraťme se ale k požárům v parku. Kriminalisté zadali psychologický posudek, aby se ukázalo, jestli si Jiří L., jenž se k založení požárů přiznal, nevymýšlí, a také, zda je příčetný.

Muž na čas skončil v psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích. Když policisté porovnávali jeho výpověď, zjistili, že při výslechu řekl detaily, které může znát jen pachatel. Na konci května ho obvinili a soud ho poslal do vazby.

Při loňském požáru v národním parku shořela značná část lesa, osm domů v obci Mezná, kilometry dřevěných stezek a zábradlí, krmelce a posedy, poničena byla čistička odpadních vod, turistické altány, hřiště pro děti v soutěskách, naučné cedule a čidlo pohybu turistů i ocelové sítě sloužící k zachytávání padajících kamenů a menších skalních bloků nad Hřenskem.

Funkce bariéry byla žárem omezena a musí se opravit. „Na druhou stranu tyto vysokozátěžové bariéry chránily Hřensko před požárem, protože zabraňovaly pádům hořících kmenů mezi domy. Takže splnily i během požáru svou funkci. A také teď, protože, jak jsou ty svahy požárem destabilizovány, tak tam pořád padají menší kameny a před tím vším je Hřensko uchráněné,“ řekl Salov.

Proč Jiří L. park zapálil, není jasné. Jeho advokát Jan Menš nechtěl na otázky Radiožurnálu odpovídat. „Kvůli národnímu parku s vámi bohužel nemůžu mluvit, protože mám ze zákona uloženou povinnost mlčenlivosti, takže bohužel, bez komentáře,“ řekl.

Reportér Radiožurnálu vypátral otce Jiřího L. v malém dřevěném domku v Rumburku. „Byl trochu nervóznější,“ řekl k údajným psychickým potížím, o kterých mluvil v dubnu na policii, když oznamoval synovo zmizení. Dodnes je přesvědčený o synově nevině. „Nic nezapálil, podle mě to jsou nesmysly. Nebudu se s vámi o tom dohadovat,“ řekl.