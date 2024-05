Žhář z Vítkova Lukeš zatím zůstane ve vězení, rozhodl soud. Věznice přitom jeho propuštění podpořila

Při žhářském útoku pravicových radikálů v roce 2009 málem zemřela dvouletá Natálka, utrpěla popáleniny na 80 procentech těla a dodnes má zdravotní a psychické následky. Kauzu v úterý znovu otevřel karvinský soud, který řešil žádost o podmínečné propuštění jednoho z pachatelů, Jaromíra Lukeše. Z věznice ho zatím nepropustil, chce si ještě nechat vypracovat posudek z oboru psychologie. Dva ze čtyř pachatelů útoku už se na svobodu loni dostali. Karviná 12:09 28. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud zatím nerozhodl o žádosti žháře Jaromíra Lukeše o podmínečné propuštění | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

U soudu vypovídal sám Lukeš i jeho probační úředník. Lukeš v půlhodinové řeči uznal, že byl odsouzen spravedlivě, a řekl, že je naštvaný za to, co udělal. Trest už podle něj splnil svůj účel a on přehodnotil své životní postoje. Zástupce Probační a mediační služby navrhl vypracování posudku, který by ukázal, jestli se Lukeš odklonil od myšlenek pravicového radikalismu.

Eskorta přivedla do jednací síně Jaromíra Lukeše. Jednání o podmíněné propuštění vítkovského žháře z vězení začalo. @iROZHLAScz pic.twitter.com/r3K55nYUPN — Andrea Canova (@AndreaOstrava) May 28, 2024

Vedení věznice přitom Lukešovu žádost o podmínečné propuštění podpořilo. Soudkyně z hodnocení věznice přečetla, že Lukeš pracoval ve vězeňské kuchyni, kde byl nejlépe hodnoceným trestancem. Vypovídal i vychovatel z vězení, podle kterého je Lukeš bezproblémový.

Hlavní líčení tedy soudkyně odročila. Termín, kdy bude pokračovat, zatím není znám, mělo by to ale být do tří měsíců.

‚Přišli jsme o budoucnost‘

Rodina Natálky u soudu nebyla. Zmocněnec Anny Sivákové, matky Natálky, nicméně předal soudkyni dopis, ve kterém Siváková píše, že má strach z Lukešova propuštění a že útokem přišla jejich rodina o budoucnost. Tohle řekla už při vynesení původního rozsudku.

Na domek romské rodiny zaútočila čtveřice mladíků v dubnu 2009 u příležitosti výročí narozenin Adolfa Hitlera. Tři z nich chvíli před půlnocí vhodili do oken přízemního domku zápalné lahve naplněné benzinem. Poté nasedli do auta, kde čekal jejich komplic, a ujeli.

V domě začalo okamžitě hořet, bylo v něm osm lidí. Nejhůř z nich skončila právě tehdy dvouletá Natálie, která měla popáleniny na 80 procentech těla. Útočníci Ivo Müller, Václav Cojocaru, David Vaculík a Jaromír Lukeš odešli od soudu s výjimečnými tresty – od 20 do 22 let.

Soudce tehdy verdikt zdůvodnil tím, že akce byla naplánovaná, dům si útočníci účelně vytipovali a jednalo se o brutální útok. Dva z odsouzených už se loni na svobodu podmínečně dostali. Soud u jejich žádostí přihlédl k tomu, že svého činu od začátku litovali.

Čtvrtý odsouzený David Vaculík, který si odpykává 22 let ve věznici v Karviné, zatím takový návrh nepodal.